Suçluların elinde tuttuğu tabela nedir? Filmlerde suçlular neden turuncu giyer, suçluların fotoğraf çekildiği yer (arka plan) neyi ifade ediyor?

Suçluların fotoğraf çekildiği yer (arka plan) neyi ifade ediyor?

Yükseklik, ayak uzunluğu, kulak boyutu, başın derinliği ve genişliği… Bertillon, insanlara antropometri tanımlamak için bu yöntemi deniyordu. Kelimenin tam anlamıyla, "insan ölçümü" yapıyordu. Ancak bu sistem, halk arasında Bertillonage olarak da bilinmekteydi.1884 yılında Bertillon, gelen büyük bir olayda suçluları tespit etmek için bu yöntemi kullandı. Bertillon'un bu yöntemi o kadar başarılı oldu ki, sabıka fotoğraflama sistemini Batı dünyası da hızla kucaklandı. 1884 yılında Bertillon'un sistemi, Paris polisinin suçunu tekrar eden 241 suçluyu tanımlamasına yardımcı oldu.