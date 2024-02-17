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GündemSuçluların elinde tuttuğu tabela nedir? Filmlerde suçlular neden turuncu giyer, suçluların fotoğraf çekildiği yer (arka plan) neyi ifade ediyor?
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Suçluların elinde tuttuğu tabela nedir? Filmlerde suçlular neden turuncu giyer, suçluların fotoğraf çekildiği yer (arka plan) neyi ifade ediyor?

Sabıka fotoğrafları geleneksel olarak tutuklanan kişilerin kimliklerinin belirlenmesine ve fiziki özelliklerinin kaydedilmesine yardımcı olmak için kullanılıyor. Birçok filmden, diziden ya da haber kanallarından aşina olduğumuz sabıka fotoğrafları ilk ne zaman ve neden çekildiği suçluların fotoğraf çekilirken neden elinde tabela tuttukları merak konusu olmuştur.

• 17 Şubat 2024 - 14:04 • Son Güncelleme:
• 17 Şubat 2024 - 14:04 • Son Güncelleme:
1Suçluların elinde tuttuğu tabela nedir Filmlerde suçlular neden turuncu giyer, suçluların fotoğraf çekildiği yer (arka plan) neyi ifade ediyor

Suçluların turuncu giymesi, terörle ilişkilendirilen kişilere uygulanan bir uygulamadır. Sabıka fotoğraflarının temel amacı, suçluların tanınmasını kolaylaştırmak ve fiziki özelliklerini kaydetmektir. Arka plan, geleneksel olarak antropometrik ölçüm sistemleriyle ilişkilendirilmiştir ve tanımlama için kullanılmıştır. Alphonse Bertillon'un geliştirdiği sistem, suçluların tanınmasına büyük katkı sağlamıştır.

2Sabıka fotoğrafı nedir

Sabıka fotoğrafı nedir?

Sabıka fotoğrafı veya mug shot, genellikle bir kişi tutuklandıktan sonra kişinin yandan ve önden olacak şekilde belden yukarısının çekildi fotoğraf türüdür.

3Suçluların elinde tuttuğu tabela nedir Filmlerde suçlular neden turuncu giyer, suçluların fotoğraf çekildiği yer (arka plan) neyi ifade ediyor

Sabıka fotoğrafının asıl amacı, kolluk kuvvetinin; mağdurlar, kamuoyu ve araştırmacılar tarafından tespit edilmesini sağlamak ve tutuklanan kişinin fiziki özelliklerinin kaydını tutmaktı. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri'nde girişimciler son zamanlarda "Sabıka Fotoğrafı Yayıncılık Endüstrisi" aracılığıyla bu kayıtlarından para kazanmaya başladılar. Suçluların fotoğraflanması 1840'larda fotoğrafın icadından sadece birkaç yıl sonra kullanılmaya başlanmıştır. Ancak 1888 yılına kadar Fransız polis memuru Alphonse Bertillon bu uygulamayı prosedür haline getirmiştir.

4Suçlular neden turuncu giyer

Suçlular neden turuncu giyer?

21'inci yüzyılda mahkumların tek tip kıyafet giymesi uygulamasında başı çeken ülkeler arasında ABD geliyor. Özellikle 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından "terörle bağlantılı" olduğundan kuşkulanılan kişilere mahkumiyet dönemlerinde "turuncu tulumlar" giydirildi.

5Suçluların fotoğrafının çekilmesinin nedeni nedir

Suçluların fotoğrafının çekilmesinin nedeni nedir?

Ceza adalet sisteminde, şüphelinin kendisinin veya fotoğraflarının suç mağduruna veya tanığa gösterilmesi ve bu şekilde şüphelinin tanınması olarak ifade edilebilir. Şüpheli, sanık, mağdur, suçtan zarar görenlerin kim ve kimliğinin tespiti için kişi görüntüsünün ilgilerce tespiti için yapılır.

6Suçluların fotoğraf çekildiği yer (arka plan) neyi ifade ediyor

Suçluların fotoğraf çekildiği yer (arka plan) neyi ifade ediyor?

Yükseklik, ayak uzunluğu, kulak boyutu, başın derinliği ve genişliği… Bertillon, insanlara antropometri tanımlamak için bu yöntemi deniyordu. Kelimenin tam anlamıyla, "insan ölçümü" yapıyordu. Ancak bu sistem, halk arasında Bertillonage olarak da bilinmekteydi.1884 yılında Bertillon, gelen büyük bir olayda suçluları tespit etmek için bu yöntemi kullandı. Bertillon'un bu yöntemi o kadar başarılı oldu ki, sabıka fotoğraflama sistemini Batı dünyası da hızla kucaklandı. 1884 yılında Bertillon'un sistemi, Paris polisinin suçunu tekrar eden 241 suçluyu tanımlamasına yardımcı oldu.

7Suçluların elinde tuttuğu tabela nedir Filmlerde suçlular neden turuncu giyer, suçluların fotoğraf çekildiği yer (arka plan) neyi ifade ediyor

"10 farklı insanı al, kulaklarının fotoğrafını çek, her birini ayırt edeceksin çünkü, hepimizin kulaklarında farklı yönler var. Bazılarımızın daha uzun kulak memeleri, daha kısa, biraz daha kalın, biraz daha ince... " diyor Bertillon.