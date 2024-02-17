Suçluların elinde tuttuğu tabela nedir? Filmlerde suçlular neden turuncu giyer, suçluların fotoğraf çekildiği yer (arka plan) neyi ifade ediyor?
Sabıka fotoğrafları geleneksel olarak tutuklanan kişilerin kimliklerinin belirlenmesine ve fiziki özelliklerinin kaydedilmesine yardımcı olmak için kullanılıyor. Birçok filmden, diziden ya da haber kanallarından aşina olduğumuz sabıka fotoğrafları ilk ne zaman ve neden çekildiği suçluların fotoğraf çekilirken neden elinde tabela tuttukları merak konusu olmuştur.
• 17 Şubat 2024 - 14:04 • Son Güncelleme:
• 17 Şubat 2024 - 14:04 • Son Güncelleme: