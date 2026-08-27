Şubat ayındaki heyelan yolu uçurmuştu! İç Anadolu bağlantı yolunda tarihi mesai! Çalışmaları hız kazandı: Yakında açılıyor

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Bilindiği üzere bu yolun sekiz ay gibi bir sürede tamamlanması öngörülüyor. Biz de devletimizin yürüttüğü çalışmaları yerinde gözeterek bu süreyi çok daha kısa bir zamana indirmek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar; en kısa zamanda yolumuz açılacak ve İç Anadolu'ya en kısa mesafedeki bağlantı olan Ünye-Akkuş kara yolu tekrar hizmete sunulacaktır" dedi.