Sosyal medyada gördüğü sanat işi oldu: Hastalığı sebebiyle işini bırakmıştı şimdi taşları sanat eserine dönüştürüyor

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Annesine bu sanat yolculuğunda yoldaşlık eden 17 yaşındaki Stanislav Girdaban ise, "Anneme destek çıkıyorum, gerektiği zamanlarda dükkana da ben bakıyorum. Bu sanat insanların hayatına renk katıyor ve en azından sanatın sadece dört duvar arasında kapalı kalmadığını gösteriyor. Bütün Türkiye genelinde çok yaygın olmasa da Anadolu şehirlerinde böyle bir sanatın icra edilmesi güzel bir farklılık oluşturdu" diye konuştu.