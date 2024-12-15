Sosyal medyada emlak ilanlarına dikkat! Uzmanlar dolandırıcılık riskine karşı uyarıyor

WHATSAPP GRUBUYLA DOLANDIRICILIK





Özelmacıklı, dolandırıcıların WhatsApp üzerinde de vurgun yapmaya çalıştığı konusunda uyardı: “Tanınan yatırım danışmanlarının fotoğrafları ve isimlerini kullanarak uygun yatırım fırsatı diye para toplamaya çalışıyorlar. Borsada yapılan bu oyun gayrimenkulde de var. Bir arsa var, çok iyi fırsat birlikte alalım teklifi sunuyorlar. Oysa ismini kullandıkları kişilerin bu olaylarla ilgisi yok. Bu tip yöntemlere karşı tüketici çok dikkatli olmalı, araştırmadan sorgulamadan kimseye para yollamamalı.”



Sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek, taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığı önlemek amacıyla hayata geçen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nde (EİDS) değişikliğe gidildi. 15 Eylül’de başlayan, 1 Ocak’ta zorunlu olacağı açıklanan sistemle vatandaş e-Devlet üzerinden emlakçıya yetki verecekti. Ancak, uygulamanın 1 Ocak itibarıyla ‘sadece kiralık taşınmaz ilanları’ için devreye alınacağı, satılık taşınmaz ilanlarında ise ikinci bir talimata kadar doğrulama olmadan ilan verilebileceği açıkladı. Söz konusu sistemin tüm emlak ilanları için uygulanmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Özelmacıklı, bugün hâlâ portallarda yanıltıcı ilanlar olduğunu, tüketicinin kandırılmaya, dolandırılmaya devam edildiğini kaydetti.