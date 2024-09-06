Son hava tahmni raporu Meteoroloji tarafından yayınlandı: Gök gürültülü sağanak yağışlar 26 ilde etkili olacak

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ERZURUM 10°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KARS 8°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



MALATYA 18°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN 12°C, 25°CParçalı ve az bulutlu