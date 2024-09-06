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GündemSon hava tahmni raporu Meteoroloji tarafından yayınlandı: Gök gürültülü sağanak yağışlar 26 ilde etkili olacak
HaberlerGündem Haberleri Son hava tahmni raporu Meteoroloji tarafından yayınlandı: Gök gürültülü sağanak yağışlar 26 ilde etkili olacak

Son hava tahmni raporu Meteoroloji tarafından yayınlandı: Gök gürültülü sağanak yağışlar 26 ilde etkili olacak

Son dakika haberi; Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Osmaniye, Çankırı çevreleri, Hatay’ın kıyı, Ankara’nın kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'den hafta sonu için uyarı geldi.

• 06 Eylül 2024 - 18:34 • Son Güncelleme:
• 06 Eylül 2024 - 18:34 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

4HAFTA SONU HAVA YAĞIŞLI OLACAK

HAFTA SONU HAVA YAĞIŞLI OLACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, "Sıcaklık 30 derece civarında. Yarın İstanbul'a yağmur geliyor. Marmara Bölgesi ve Karadeniz yağışlı. İstanbul'da yağış yarın çok kuvvetli değil. Cumartesi öğleden sonra ve pazar denize gitmek isteyenler dikkat etsinler Şile ve Kilyos sahillerinde rip akıntısı olma ihtimali var. Cumartesi pazar sıcaklıklar bir iki derece azalıyor. Pazartesiden itibaren tekrar ısınıyor havalar o eski aşırı sıcaklar yok. Sıcaklıklar tekrar 2-3 derece yükselecek. İstanbul'da sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak." dedi.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 21°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6EGE

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 29°CAz bulutlu

İZMİR 24°C, 35°CAz bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 36°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 35°CParçalı ve az bulutlu

7AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°CParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 28°C, 37°CAz bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°CParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 17°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey kesimlerinin yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 30°CAz bulutlu

YOZGAT 13°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 32°CParçalı bulutlu

ARTVİN 16°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 8°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 18°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 12°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 36°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 35°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 35°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 37°CAz bulutlu ve açık