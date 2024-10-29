Son hava durumu raporu açıklandı Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar, pus ve sis yurdu etkisi altına alacak

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



EDİRNE 12°C, 22°CParçalı ve az bulutlu



İSTANBUL 13°C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın doğusu yerel sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 11°C, 18°CParçalı ve az bulutlu



KOCAELİ 14°C, 17°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı