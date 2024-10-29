Son hava durumu raporu açıklandı Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar, pus ve sis yurdu etkisi altına alacak
Son dakika haberine göre; Sağanak yağışlar ile pus ve sis birçok ilde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
• 29 Ekim 2024 - 20:56 • Son Güncelleme:
• 29 Ekim 2024 - 20:56 • Son Güncelleme: