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GündemSon hava durumu raporu açıklandı Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar, pus ve sis yurdu etkisi altına alacak
HaberlerGündem Haberleri Son hava durumu raporu açıklandı Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar, pus ve sis yurdu etkisi altına alacak

Son hava durumu raporu açıklandı Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar, pus ve sis yurdu etkisi altına alacak

Son dakika haberine göre; Sağanak yağışlar ile pus ve sis birçok ilde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

• 29 Ekim 2024 - 20:56 • Son Güncelleme:
• 29 Ekim 2024 - 20:56 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3MARMARA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın doğusu yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 14°C, 17°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı

4EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 17°CAz bulutlu ve açık

DENİZLİ 10°C, 23°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 13°C, 23°CAz bulutlu ve açık

MANİSA 11°C, 23°CAz bulutlu ve açık

5AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 29°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 29°CAz bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 26°CAz bulutlu ve açık

MERSİN 14°C, 28°CAz bulutlu ve açık

6İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 18°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI 2°C, 19°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 16°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 6°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

7BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 19°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 20°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

8ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 4°C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ARTVİN 6°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 12°C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 18°CParçalı bulutlu

9DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 14°CAz bulutlu

KARS -4°C, 13°CAz bulutlu

MALATYA 3°C, 19°CAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

VAN -1°C, 14°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

10GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 23°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 23°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 9°C, 22°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 12°C, 24°CAz bulutlu ve açık