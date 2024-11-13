Son hava durumu raporu açıklandı! Kar ve karla karışık yağmur uyarısı Meteoroloji'den geldi

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.



A.KARAHİSAR 2°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu



DENİZLİ 8°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu



İZMİR 11°C, 21°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



MANİSA 9°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu