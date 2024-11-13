Son hava durumu raporu açıklandı! Kar ve karla karışık yağmur uyarısı Meteoroloji'den geldi
Son dakika haberine göre kar yağışları geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yurdun büyük bölümünde yağış beklenirken İstanbul için sağanak uyarısı yapıldı. 2 kentte karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük ve Sinop çevrelerinin sağanak sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir’in batı ve İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saaatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
• 13 Kasım 2024 - 19:14 • Son Güncelleme:
• 13 Kasım 2024 - 19:14 • Son Güncelleme: