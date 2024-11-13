Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemSon hava durumu raporu açıklandı! Kar ve karla karışık yağmur uyarısı Meteoroloji'den geldi
HaberlerGündem Haberleri Son hava durumu raporu açıklandı! Kar ve karla karışık yağmur uyarısı Meteoroloji'den geldi

Son hava durumu raporu açıklandı! Kar ve karla karışık yağmur uyarısı Meteoroloji'den geldi

Son dakika haberine göre kar yağışları geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yurdun büyük bölümünde yağış beklenirken İstanbul için sağanak uyarısı yapıldı. 2 kentte karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük ve Sinop çevrelerinin sağanak sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir’in batı ve İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saaatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

• 13 Kasım 2024 - 19:14 • Son Güncelleme:
• 13 Kasım 2024 - 19:14 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Balıkesir’in batı ve İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(sel ve su baskını, trafikte aksamalar vb.)dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

5EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 8°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR 11°C, 21°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 9°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 11°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 25°CParçalı bulutlu

HATAY 10°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

MERSİN 15°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 14°CParçalı bulutlu

ÇANKIRI 1°C, 16°CParçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 16°CParçalı bulutlu

KONYA 3°C, 16°CParçalı bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 17°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 13°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 14°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 2°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT 2°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -5°C, 7°CAz bulutlu

KARS -7°C, 8°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 0°C, 15°CAz bulutlu

VAN 0°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 8°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 7°C, 17°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 23°CParçalı ve az bulutlu