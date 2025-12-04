Son hasatta çiftçiye büyük şok! Çanakkale'de ürünler tarlada çürüdü! Kilosu 10 liraya düştü!

3

Bayramiç’te üreticilik ve pazarcılık yapan Mehmet Demiroğlu (46), yağmurun domatese zarar verdiğini belirterek, “Yağmurdan sonra domatesler bozulunca pazarda fiyat 10 TL’ye kadar düştü. Üzerinde leke, çamur ve toprak oluşuyor. Bu nedenle elimizdeki ürünü bitirmeye çalışıyoruz. Bu yıl alıcı da azdı, çoğu domates tarlada kaldı. Yağmurlar başlayınca bozuldu” dedi.