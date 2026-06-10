SON DAKİKA: YKS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte YKS sınav yerleriyle ilgili son dakika gelişmeleri
YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2026 YKS giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak? TYT, AYT ve YDT sınav yerleri nasıl öğrenilecek?Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği 2026 YKS için geri sayım sürerken gözler şimdi ÖSYM’den gelecek sınav giriş yeri açıklamasına çevrildi. “YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak?”, “YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?”, “TYT, AYT ve YDT sınav yerleri nasıl öğrenilir?” soruları öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 2026 YKS sınav yerleriyle ilgili merak edilen tüm gelişmeler…
Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gündeminde şimdi tek bir konu yer alıyor: “2026 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?” Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım sürerken adaylar sınava hangi okulda gireceklerini araştırmaya başladı. Özellikle “YKS giriş belgesi sorgulama”, “ÖSYM YKS sınav yerleri”, “TYT sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?” ve “AYT sınav yerleri belli oldu mu?” soruları internet aramalarında zirveye çıktı.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI 2026?
2026 YKS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM’nin önceki yıllarda uyguladığı takvim dikkate alındığında sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 7 ila 10 gün önce erişime açılması bekleniyor.
Adayların sınava gireceği okul, bina ve salon bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden duyurulacak. Giriş belgeleri yayımlandığında öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek.
2026 YKS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 11 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
Sınav giriş belgesinde şu bilgiler yer alacak:
Sınava girilecek okul adı
Bina ve salon numarası
Sıra bilgisi
Sınav saati
Aday fotoğrafı
Sınav kuralları ve uyarılar
Uzmanlar, adayların giriş belgeleri açıklandıktan sonra sınav yerlerini önceden görmelerini öneriyor.
YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
YKS sınav giriş belgeleri yalnızca ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden alınabilecek. Adaylara posta yoluyla belge gönderilmeyecek.
YKS giriş belgesi alma işlemleri:
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yapılır:
https://ais.osym.gov.tr
T.C. kimlik numarası ve aday şifresi yazılır
“2026-YKS Sınava Giriş Belgesi” ekranı açılır
Belge indirilir ve çıktı alınır
Sınav günü adayların giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.
2026 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 YKS oturumlarının haziran ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.
TYT – Temel Yeterlilik Testi
20 Haziran 2026 Cumartesi
AYT – Alan Yeterlilik Testi
21 Haziran 2026 Pazar
YDT – Yabancı Dil Testi
21 Haziran 2026 Pazar
Sınav maratonu öncesinde öğrencilerin ulaşım planlarını erkenden hazırlamaları tavsiye ediliyor.
SINAV GÜNÜ ADAYLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?
Uzmanlara göre sınav günü yaşanabilecek stres ve aksilikleri azaltmak için adayların bazı önemli detaylara dikkat etmesi gerekiyor.
Dikkat edilmesi gerekenler:
Sınav giriş belgesi unutulmamalı
Geçerli kimlik kartı mutlaka yanınızda olmalı
Sınav binasına erken gidilmeli
Yasaklı elektronik cihazlar götürülmemeli
Sınav saatinden önce okulda hazır olunmalı
Özellikle büyük şehirlerde trafik yoğunluğu nedeniyle erken yola çıkılması öneriliyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
YKS sınav yerleri açıklandı mı?
Hayır. 2026 YKS sınav giriş yerleri henüz resmi olarak açıklanmadı.
YKS giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?
Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre sınav giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık bir hafta önce tahminen 11 Haziran 2026 tarihinde erişime açılması bekleniyor.
YKS giriş belgesi nereden alınacak?
Adaylar belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
https://ais.osym.gov.tr
YKS giriş belgesi posta ile gönderilecek mi?
Hayır. Belgeler yalnızca internet üzerinden yayımlanacak.
TYT, AYT ve YDT hangi tarihte yapılacak?
TYT’nin 20 Haziran 2026’da, AYT ve YDT’nin ise 21 Haziran 2026’da yapılması bekleniyor.
Sınav giriş belgesi olmadan sınava girilir mi?
Hayır. Adayların sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
YKS sınav yerleri değiştirilebilir mi?
ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezleri sonradan değiştirilemiyor. Ancak özel durumlarda resmi başvuru süreçleri uygulanabiliyor.
Sınav günü kaçta okulda olmak gerekiyor?
Uzmanlar adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav merkezinde hazır bulunmasını öneriyor.