SON DAKİKA: YKS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte YKS sınav yerleriyle ilgili son dakika gelişmeleri

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TYT, AYT ve YDT hangi tarihte yapılacak?

TYT’nin 20 Haziran 2026’da, AYT ve YDT’nin ise 21 Haziran 2026’da yapılması bekleniyor.



Sınav giriş belgesi olmadan sınava girilir mi?

Hayır. Adayların sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.



YKS sınav yerleri değiştirilebilir mi?

ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezleri sonradan değiştirilemiyor. Ancak özel durumlarda resmi başvuru süreçleri uygulanabiliyor.



Sınav günü kaçta okulda olmak gerekiyor?

Uzmanlar adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav merkezinde hazır bulunmasını öneriyor.