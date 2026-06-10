SON DAKİKA: YKS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! İşte YKS Sınav Giriş Yerleri Sorgulama Ekranı
YKS sınav giriş yerleri açıklandı. YKS giriş belgesi nasıl alınır, TYT-AYT-YDT sınav yerleri nereden öğrenilir? Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın beklediği açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar şimdi “YKS sınav giriş belgesi çıktı alma zorunlu mu?”, “Sınav yeri nasıl öğrenilir?”, “YKS saat kaçta başlayacak?” ve “Sınava giderken hangi belgeler gerekli?” sorularına yanıt arıyor. İşte TYT, AYT ve YDT oturumlarına ilişkin tüm detaylar…
YKS giriş belgeleri yayımlandı mı? Üniversite sınavı giriş yerleri belli oldu mu? TYT, AYT ve YDT sınavlarına hangi okulda girileceği nasıl öğrenilir? 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği duyuru ÖSYM’den geldi. 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS maratonu öncesinde adayların sınava katılacağı bina ve salon bilgileri erişime açıldı.Özellikle “YKS giriş belgesi sorgulama”, “ÖSYM sınav giriş ekranı”, “YKS sınav yerleri açıklandı mı?”, “TYT giriş belgesi nasıl alınır?” ve “AYT sınav merkezi öğrenme” aramaları internet kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasına girdi. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte adaylar artık sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini görüntüleyebiliyor.
YKS GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-YKS kapsamında gerçekleştirilecek;
Temel Yeterlilik Testi (TYT),
Alan Yeterlilik Testleri (AYT),
Yabancı Dil Testi (YDT)
oturumlarına katılacak adayların sınav yerleri belli oldu.
Adayların sınava gireceği bina ve salonlara ilişkin bilgiler sisteme yüklenirken, sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.
Sistem üzerinden;
Sınav merkezi,
Okul adı,
Salon bilgisi,
Sıra numarası,
Sınav saati
gibi detaylara ulaşılabiliyor.
YKS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 YKS oturumları haziran ayında gerçekleştirilecek. Takvim şu şekilde:
TYT: 20 Haziran 2026 Cumartesi
AYT: 21 Haziran 2026 Pazar
YDT: 21 Haziran 2026 Pazar
Milyonlarca aday iki gün sürecek sınav maratonunda üniversite hayali için ter dökecek.
YKS GİRİŞ BELGESİ ÇIKTISI ZORUNLU MU?
Adayların sınava girişte fotoğraflı sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Belgesi olmayan adaylar sınav binasına alınmayabiliyor.
Ayrıca adayların geçerli kimlik belgesi taşımaları da zorunlu olacak.
YKS SINAVINA GİDERKEN NELER GEREKLİ?
Sınava katılacak adayların yanlarında şu belgeleri bulundurması gerekiyor:
Fotoğraflı sınav giriş belgesi,
T.C. kimlik kartı veya geçerli resmi kimlik,
Şeffaf pet şişe içinde su.
SIK SORULAN SORULAR
YKS giriş belgeleri açıklandı mı?
Evet. ÖSYM, 2026 YKS sınav giriş belgelerini erişime açtı.
YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir?
Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav yerlerini görüntüleyebiliyor. (https://ais.osym.gov.tr)
TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri ne zaman?
TYT 20 Haziran 2026’da, AYT ve YDT ise 21 Haziran 2026’da yapılacak.
YKS giriş belgesi çıktısı gerekli mi?
Evet. Adayların sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor.
Sınava kimliksiz girilebilir mi?
Hayır. Geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmıyor.
YKS’ye geç kalanlar sınava girebilir mi?
Belirlenen saatten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmıyor.
YKS giriş belgesi nereden alınır?
Adaylar belgelerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden indirebiliyor.