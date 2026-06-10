SON DAKİKA: YKS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! İşte YKS Sınav Giriş Yerleri Sorgulama Ekranı

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YKS giriş belgeleri yayımlandı mı? Üniversite sınavı giriş yerleri belli oldu mu? TYT, AYT ve YDT sınavlarına hangi okulda girileceği nasıl öğrenilir? 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği duyuru ÖSYM’den geldi. 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS maratonu öncesinde adayların sınava katılacağı bina ve salon bilgileri erişime açıldı.Özellikle “YKS giriş belgesi sorgulama”, “ÖSYM sınav giriş ekranı”, “YKS sınav yerleri açıklandı mı?”, “TYT giriş belgesi nasıl alınır?” ve “AYT sınav merkezi öğrenme” aramaları internet kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasına girdi. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte adaylar artık sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini görüntüleyebiliyor.