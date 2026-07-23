SON DAKİKA: Sürücü belgesinde yeni dönem: TBMM'de kabul edildi! Yeni ehliyet alanlar ve ahliyeti iptal adilenler dikkat
Sürücü belgesiyle ilgili yeni karar TBMM'den geçti mi? Yeni ehliyet alanları hangi kurallar bekliyor? Aday sürücü uygulamasında neler değişecek? Ehliyeti iptal edilenler yeniden nasıl sürücü belgesi alacak? Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Özellikle ilk kez ehliyet alacaklar ve ehliyeti iptal edilerek yeniden sürücü belgesi alma sürecine girecek vatandaşlar için kritik kurallar getirildi. Sürücü belgesi düzenlemesinde tüm detaylar belli oldu.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme ile sürücü belgelerine ilişkin önemli değişiklikler hayata geçiriliyor. Özellikle aday sürücülere yönelik kurallar yeniden düzenlenirken, trafik güvenliğini artırmaya yönelik daha sıkı yaptırımlar getiriliyor.Peki yeni ehliyet alanlar için neler değişecek? Aday sürücülük süresi ne kadar olacak? Hangi ihlaller ehliyet iptaline neden olacak? İptal edilen sürücü belgesi yeniden nasıl alınacak?Merak edilen soruların yanıtı TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemeyle netleşti.
İLK KEZ EHLİYET ALANLAR 2 YIL ADAY SÜRÜCÜ SAYILACAK
Yeni düzenlemeye göre ilk kez sürücü belgesi alan kişiler ile ehliyeti herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazanan vatandaşlar, ehliyetlerini aldıkları tarihten itibaren 2 yıl boyunca aday sürücü statüsünde olacak.
Bu süre boyunca sürücüler çok daha yakından takip edilecek ve bazı ihlallerde doğrudan ehliyet iptali gündeme gelecek.
HANGİ DURUMLARDA EHLİYET İPTAL EDİLECEK?
TBMM'den geçen düzenlemeye göre aday sürücülük süresi içerisinde belirli kuralların ihlal edilmesi halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek.
Ehliyet iptaline neden olacak başlıca durumlar şöyle:
Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir trafik ihlali yapılması.
Trafikte 75 ceza puanının aşılması.
Araç türüne bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması.
Dönüş kurallarının ihlal edilmesi.
Yayalara geçiş önceliği verilmemesi.
Emniyet kemeri ve benzeri koruyucu sistem kurallarının üç kez ihlal edilmesi.
Yeni sistemde özellikle aday sürücüler için toleransın önemli ölçüde azaltılması dikkat çekiyor.
EHLİYETİ İPTAL EDİLENLERİ ZORLU SÜREÇ BEKLİYOR
Düzenleme sadece ehliyet iptalini değil, yeniden ehliyet alma şartlarını da sıkılaştırıyor.
Buna göre aday sürücü belgesi iptal edilen kişiler:
Yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak.
Zorunlu eğitimleri tamamlayacak.
Sürücü sınavlarına tekrar girecek.
Motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almak zorunda olacak.
PSİKOTEKNİK VE PSİKİYATRİ ŞARTI GELİYOR
Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri de sağlık kontrolleri oldu.
Ehliyeti iptal edilen aday sürücüler yeniden kursa başlayabilmek için:
Psikoteknik değerlendirmeden geçecek.
Psikiyatri uzmanı muayenesi yaptıracak.
Sürücülüğe engel bir durumlarının bulunmadığını belgelemek zorunda olacak.
Ayrıca sürücülerin kesilmiş trafik cezalarının tamamını ödemiş olması ve varsa bekleme sürelerini doldurması gerekecek.
DÜZENLEMENİN AMACI NE?
TBMM'de kabul edilen değişiklikle trafik güvenliğinin artırılması ve yeni sürücülerin kurallara daha yüksek düzeyde uyum göstermesinin sağlanması hedefleniyor.
Özellikle aday sürücülük döneminde yaşanan ciddi ihlallerin önüne geçilmesi amaçlanırken, trafik kazalarının azaltılması ve sürücü disiplininin güçlendirilmesi hedefleniyor.
TBMM'DEN GEÇEN EHLİYET DÜZENLEMESİNDE GÖZLER UYGULAMA TAKVİMİNDE
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme, özellikle ilk kez ehliyet alacak milyonlarca sürücüyü doğrudan etkileyecek.
Yeni sistemle birlikte aday sürücülük sürecinde kural ihlallerine karşı daha sert yaptırımlar uygulanacak. Ağır ihlal yapan aday sürücüler için ehliyet iptalinden yeniden kurs ve sınav sürecine kadar uzanan daha sıkı bir dönem başlayacak.
Yeni ehliyet düzenlemesiyle birlikte hem sürücü adaylarının hem de ehliyeti iptal edilerek yeniden belge almak isteyen vatandaşların trafik kurallarına daha fazla dikkat etmesi gerekecek. Trafikte yeni dönemin en önemli başlığı ise "aday sürücülükte sıfır tolerans" yaklaşımı olacak.