SON DAKİKA: Sürücü belgesinde yeni dönem: TBMM'de kabul edildi! Yeni ehliyet alanlar ve ahliyeti iptal adilenler dikkat

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TBMM'den geçen düzenlemeye göre aday sürücülük süresi içerisinde belirli kuralların ihlal edilmesi halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek.



Ehliyet iptaline neden olacak başlıca durumlar şöyle:



Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir trafik ihlali yapılması.

Trafikte 75 ceza puanının aşılması.

Araç türüne bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması.

Dönüş kurallarının ihlal edilmesi.

Yayalara geçiş önceliği verilmemesi.

Emniyet kemeri ve benzeri koruyucu sistem kurallarının üç kez ihlal edilmesi.

Yeni sistemde özellikle aday sürücüler için toleransın önemli ölçüde azaltılması dikkat çekiyor.