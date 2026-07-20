SON DAKİKA: ÖSYM, YKS Sınav Sonuçlarını Açıkladı mı? YKS Ne Zaman Açıklanacak? Sonuç Tarihi Öne Çekildi mi?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT ve YDT sonuçları erkene alınır mı? ÖSYM sonuç tarihini değiştirdi mi? Milyonlarca üniversite adayının gündemindeki sorular yanıt buldu. İşte YKS sonuçlarıyla ilgili son durum, resmi açıklama tarihi ve merak edilen tüm soruların kısa ve net cevapları...
Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. YKS maratonunun tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'ye çevrilirken, adaylar arama motorlarında en çok "YKS sonuçları açıklandı mı?", "YKS ne zaman açıklanacak?", "YKS sonuç tarihi öne çekildi mi?" ve "TYT, AYT, YDT sonuçları bugün açıklanır mı?" sorularına yanıt arıyor. Sosyal medyada dolaşan erken açıklama iddiaları da heyecanı artırırken, ÖSYM'nin resmi takvimi ve son açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki 2026 YKS sonuçlarında son durum ne? İşte milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren gelişmeler…
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hayır. 20 Temmuz 2026 itibarıyla ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklandığına ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.
TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adayların sonuçları henüz erişime açılmadı. Sonuçlar açıklandığında adaylar puanlarını, başarı sıralamalarını ve yerleştirme puanlarını aynı anda görüntüleyebilecek.
YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
Resmi takvimde yer alan tarih şu an için değişmedi. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak ve adaylar tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.
YKS SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ Mİ?
Adayların en çok merak ettiği konuların başında sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı geliyor.
Şu ana kadar ÖSYM tarafından YKS sonuç tarihinin öne çekildiğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle adayların 22 Temmuz tarihini esas alması gerekiyor.
Ancak geçmiş yıllarda bazı YKS sonuçlarının planlanan tarihten önce açıklandığı biliniyor. Özellikle son yıllarda sonuçların 1 ila 3 gün erken erişime açıldığı örnekler bulunuyor. Bu nedenle öğrenciler ve veliler olası bir sürpriz açıklama ihtimalini de yakından takip ediyor.
SONUÇLAR ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?
ÖSYM zaman zaman değerlendirme süreçlerini planlanandan daha erken tamamlayabiliyor. Bu nedenle bazı sınavlarda sonuçlar, takvimde belirtilen tarihten önce erişime açılabiliyor.
Bununla birlikte 2026 YKS sonuçlarının erken açıklanacağına dair şu an için doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Resmi duyuru yapılmadığı sürece geçerli tarih 22 Temmuz olarak kabul ediliyor.
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA NE OLACAK?
Sonuçların duyurulmasının ardından adaylar;
TYT puanlarını,
AYT puanlarını,
YDT puanlarını,
Başarı sıralamalarını,
Yerleştirme puanlarını,
Doğru ve yanlış sayılarını görebilecek.
Daha sonra ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile üniversite tercih süreci başlayacak.
SIKÇA SORULAN SORULAR
YKS sonuçları açıklandı mı?
Hayır. YKS sonuçları henüz açıklanmadı.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM takvimine göre 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
YKS sonuç tarihi öne çekildi mi?
Hayır. Sonuç tarihinin değiştirildiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
YKS sonuçları erken açıklanacak mı?
Şu an için erken açıklama konusunda resmi bir duyuru yapılmadı.
TYT, AYT ve YDT sonuçları aynı anda mı açıklanacak?
Evet. Tüm oturumların sonuçları aynı anda erişime açılacak.
YKS sonuçlarında hangi bilgiler yer alacak?
Puanlar, başarı sıralamaları, doğru-yanlış sayıları, yerleştirme puanları ve diğer sınav bilgileri sonuç ekranında yer alacak.
Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
Tercih tarihleri sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından duyurulacak.
YKS sonuçları neden bu kadar önemli?
YKS sonuçları, adayların üniversite tercihlerini ve yerleştirme süreçlerini doğrudan belirlediği için eğitim hayatının en kritik aşamalarından biri olarak kabul ediliyor.