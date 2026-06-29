SON DAKİKA: MEMURLARA İZİN MÜJDESİ | Memurlara bir haftalık idari izin: İzin hangi memurları kapsıyor? Maaşları etkileyecek mi? Bir haftalık idari izin hangi tarihler arasında? Memurlara neden izin veriliyor?

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Memurlara bir haftalık idari izin verilecek mi? NATO Zirvesi nedeniyle kamu çalışanları için yeni bir izin kararı mı alındı? Hangi memurlar izinli sayılacak, kimler görevine devam edecek? Bir haftalık idari izin hangi tarihler arasında uygulanacak? Ankara'da görev yapan kamu personelini yakından ilgilendiren gelişme sonrası "idari izin kimleri kapsıyor", "izin kaç gün sürecek" ve "memurlara neden izin veriliyor" soruları gündemin ilk sıralarına yerleşti. Başkentte düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde alınan tedbirler kapsamında bazı kamu çalışanları için 6-12 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan idari izin uygulaması devreye giriyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları...