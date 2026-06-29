SON DAKİKA: MEMURLARA İZİN MÜJDESİ | Memurlara bir haftalık idari izin: İzin hangi memurları kapsıyor? Maaşları etkileyecek mi? Bir haftalık idari izin hangi tarihler arasında? Memurlara neden izin veriliyor?
Memurlara bir haftalık idari izin verilecek mi? NATO Zirvesi nedeniyle hangi kamu çalışanları izinli sayılacak? İdari izin hangi tarihler arasında uygulanacak? Ankara'da görev yapan yüz binlerce kamu personelini yakından ilgilendiren karar netleşti. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik ve ulaşım tedbirleri doğrultusunda bazı kamu çalışanları 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında idari izinli olacak. Peki izin hangi memurları kapsıyor, kimler kapsam dışında kalıyor ve memurlara neden izin veriliyor? İşte merak edilen tüm detaylar.
Memurlara bir haftalık idari izin verilecek mi? NATO Zirvesi nedeniyle kamu çalışanları için yeni bir izin kararı mı alındı? Hangi memurlar izinli sayılacak, kimler görevine devam edecek? Bir haftalık idari izin hangi tarihler arasında uygulanacak? Ankara'da görev yapan kamu personelini yakından ilgilendiren gelişme sonrası "idari izin kimleri kapsıyor", "izin kaç gün sürecek" ve "memurlara neden izin veriliyor" soruları gündemin ilk sıralarına yerleşti. Başkentte düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde alınan tedbirler kapsamında bazı kamu çalışanları için 6-12 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan idari izin uygulaması devreye giriyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
MEMURLARA BİR HAFTALIK İDARİ İZİN KARARI
Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kamu çalışanlarını ilgilendiren önemli bir karar duyuruldu. Başkentte uygulanacak yoğun güvenlik, ulaşım ve organizasyon tedbirleri kapsamında belirli ilçelerde görev yapan kamu personelinin önemli bir bölümü bir hafta süreyle idari izinli sayılacak.
Kararla birlikte hem şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması hem de zirve sürecinin güvenli şekilde yürütülmesi hedefleniyor. NATO üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getirecek zirve nedeniyle Ankara'da olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak.
İDARİ İZİN HANGİ MEMURLARI KAPSIYOR?
Bir haftalık idari izin uygulaması Ankara'nın belirli ilçelerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personeli kapsıyor.
İdari izin uygulanacak ilçeler şunlar:
Altındağ
Çankaya
Etimesgut
Gölbaşı
Keçiören
Mamak
Pursaklar
Sincan
Yenimahalle
Bu ilçelerde bulunan kamu kurumlarında çalışan personellerin büyük bölümü 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacak.
BİR HAFTALIK İDARİ İZİN HANGİ TARİHLER ARASINDA?
Kamu personeline yönelik idari izin uygulaması:
6 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak,
12 Temmuz 2026 Pazar günü sona erecek.
Böylece kapsama giren kamu çalışanları için toplam bir haftalık idari izin dönemi uygulanmış olacak.
HANGİ MEMURLAR İZİN KAPSAMINDA DEĞİL?
İdari izin kararı tüm kamu çalışanlarını kapsamıyor. Kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla kritik görevlerde bulunan personel görevlerine devam edecek.
İzin kapsamı dışında kalan personeller arasında;
Zirvede doğrudan görev alan kamu çalışanları,
Sağlık personeli,
Güvenlik personeli,
Göç yönetimi alanında çalışanlar,
Ulaşım ve lojistik hizmetlerinde görev yapanlar,
112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları,
Haberleşme ve altyapı personeli,
İtfaiye teşkilatı çalışanları,
Acil durum ve afet yönetimi personeli yer alıyor.
Ayrıca kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için kurumlar tarafından gerekli görülen personeller görevlerinin başında bulunacak.
MEMURLARA NEDEN İZİN VERİLİYOR?
Memurlara verilen idari izin kararının temel amacı NATO Zirvesi süresince Ankara'daki trafik yoğunluğunu azaltmak ve güvenlik önlemlerinin daha etkili şekilde uygulanmasını sağlamak.
Zirve kapsamında çok sayıda devlet başkanı, hükümet başkanı, diplomatik heyet ve yabancı temsilci Ankara'da bulunacak. Bu nedenle başkent genelinde geniş güvenlik koridorları oluşturulacak, bazı yollar trafiğe kapatılacak ve yoğun güvenlik tedbirleri devreye alınacak.
Kamu çalışanlarının bir bölümünün idari izinli sayılmasıyla hem şehir içindeki hareketliliğin azaltılması hem de zirve organizasyonunun daha sorunsuz yürütülmesi amaçlanıyor.
MEMURLARIN EN ÇOK MERAK ETTİĞİ KONU: MAAŞLAR ETKİLENİR Mİ?
İdari izin uygulaması yıllık izin kapsamında değerlendirilmiyor. İdari izinli sayılan kamu personeli görevli kabul edildiğinden maaş, ek ödeme ve diğer özlük haklarında herhangi bir kesinti yaşanmıyor.
Bu nedenle izin kapsamına giren memurlar, yıllık izin haklarından düşülmeden idari izinli sayılacak.