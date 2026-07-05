SON DAKİKA: Konya hava durumu! Konya'ya gök gürültülü fırtına geliyor! Canlı Konya hava durumu

1

Konya'da hava durumu alarm veriyor mu? Konya'ya gök gürültülü fırtına geliyor mu? Yağışlar ne kadar sürecek? Vatandaşlar yeni haftaya nasıl hazırlanmalı? Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre Konya genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle ilin batı kesimlerinde yağışların zaman zaman kuvvetlenmesi beklenirken, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli rüzgar riskine karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.