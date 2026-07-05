SON DAKİKA: Konya hava durumu! Konya'ya gök gürültülü fırtına geliyor! Canlı Konya hava durumu
Konya hava durumu nasıl olacak? Konya'ya yağmur ne zaman yağacak? Gök gürültülü fırtına hangi ilçelerde etkili olacak? Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Konya'nın özellikle batı kesimlerinde kuvvetli sağanak, gök gürültüsü ve ani rüzgar geçişleri bekleniyor. İşte son dakika Konya hava durumu gelişmeleri, canlı hava durumu verileri ve güncel meteorolojik uyarılar.
Konya'da hava durumu alarm veriyor mu? Konya'ya gök gürültülü fırtına geliyor mu? Yağışlar ne kadar sürecek? Vatandaşlar yeni haftaya nasıl hazırlanmalı? Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre Konya genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle ilin batı kesimlerinde yağışların zaman zaman kuvvetlenmesi beklenirken, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli rüzgar riskine karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.
KONYA HAVA DURUMUNDA SON GELİŞME
İç Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran yağışlı hava sistemi Konya'da da kendini göstermeye başladı. Uzmanlar, gün içerisinde yer yer gök gürültülü sağanakların görülebileceğini belirtirken, yağışların bazı bölgelerde kısa sürede etkisini artırabileceğine dikkat çekiyor.
Meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde bulutlu ve yağışlı hava hakim olacak. Yağışlarla birlikte nem oranında yükseliş yaşanırken hissedilen sıcaklıklarda da düşüş görülebilecek.
KONYA'YA GÖK GÜRÜLTÜLÜ FIRTINA UYARISI
Konya'da beklenen yağışların gök gürültüsü ve yıldırım aktivitesiyle birlikte etkili olması öngörülüyor. Özellikle açık arazilerde bulunan vatandaşların tedbirli davranması, tarımsal faaliyetlerde bulunanların ise güncel uyarıları takip etmesi öneriliyor.
Yağış anlarında kısa süreli kuvvetli rüzgarlar görülebileceği için sürücülerin trafikte dikkatli olması gerekiyor. Görüş mesafesinde ani düşüşler yaşanabileceği belirtiliyor.
KONYA'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?
Konya'da hava sıcaklıklarında büyük bir değişim beklenmemesine rağmen yağış alan bölgelerde hissedilen sıcaklığın birkaç derece düşmesi bekleniyor. Bulutlu hava nedeniyle güneşli günlere göre daha serin bir atmosfer oluşabileceği ifade ediliyor.
VATANDAŞLARA KRİTİK UYARILAR
Yetkililer şu risklere karşı dikkatli olunmasını istedi:
Ani sel ve su baskınları
Gök gürültüsü ve yıldırım düşmesi
Yerel dolu yağışları
Kuvvetli rüzgar ve fırtına
Trafikte görüş mesafesinin azalması
Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar
Özellikle yağış sırasında ağaç altlarında beklenmemesi, mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalınması ve zorunlu olmadıkça riskli bölgelerde bulunulmaması tavsiye ediliyor.