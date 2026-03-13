SON DAKİKA: İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü olarak bulundu! Sosyal medyadan paylaştığı not dikkat çekti

5

'ÇOK ŞİDDETLE BÜYÜDÜM'



Eraslan'ın başka bir paylaşımında ise 'Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim çok şiddetle büyüdüm çok' yazılı notu paylaştığı görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.