SON DAKİKA: İlyas Yalçıntaş, Fatih Aksoy ve Sıla'nın da aralarında bulunduğu 25 şüpheli kakkında gözaltı kararı! Evinden hassas terazi çıktı

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Operasyon kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın ikametinde de arama gerçekleştirildi. Yetkililer tarafından yapılan ilk tespitlere göre, evde yapılan aramalarda bir hassas terazi ile madde kullanımına ilişkin olduğu değerlendirilen bazı materyaller ele geçirildi.



Söz konusu materyallerin niteliğinin yapılacak kriminal inceleme ve soruşturma süreçlerinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.