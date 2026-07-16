SON DAKİKA: İlyas Yalçıntaş, Fatih Aksoy ve Sıla'nın da aralarında bulunduğu 25 şüpheli kakkında gözaltı kararı! Evinden hassas terazi çıktı
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında son durum ne? İlyas Yalçıntaş neden gündemde? Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyonda kaç kişi hakkında gözaltı kararı verildi, kimler gözaltına alındı? İşte kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmaya ilişkin tüm detaylar...
Son dakika haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve uyarıcı madde soruşturması kapsamında, aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İşte sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ünlü isimler...
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci kimlikleriyle tanınan bazı şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı ya da kullanım için yer temin ettiği yönündeki iddialara ilişkin delillerin değerlendirilmesi üzerine operasyon kararı alındı.
BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN OPERASYON TALİMATI
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 16 Temmuz tarihinde talimat verildiği öğrenildi. Talimatta, 25 şüpheli hakkında gözaltı işlemlerinin uygulanması, adreslerde arama yapılması, gerekli biyolojik incelemelerin gerçekleştirilmesi ve şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi istendi.
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve elde edilen deliller doğrultusunda işlemlerin devam ettiğini belirtti.
OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN İSİMLER AÇIKLANDI
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda;
İlyas Yalçıntaş
Mehmet Fatih Aksoy
Ateş İnce
Şefik Ömer Dolman
Aybüke Aldere
Ayşe Nur Balcı
İrem Haznedar
Öner Faruk Işık jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
İLYAS YALÇINTAŞ'IN EVİNDE ARAMA YAPILDI
Operasyon kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın ikametinde de arama gerçekleştirildi. Yetkililer tarafından yapılan ilk tespitlere göre, evde yapılan aramalarda bir hassas terazi ile madde kullanımına ilişkin olduğu değerlendirilen bazı materyaller ele geçirildi.
Söz konusu materyallerin niteliğinin yapılacak kriminal inceleme ve soruşturma süreçlerinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken, dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.