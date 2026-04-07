SON DAKİKA: Denizli'de korkutan deprem! İlçeden ilk görüntüler geldi

07.04.2026 - 13:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-

Denizli'nin Güney ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Güney ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem oluştu. İşte bölgeden son dakika gelişmeleri...

Denizli'nin Güney ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 12.38'de merkez üssü Denizli'nin Güney ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 11,11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.