SON DAKİKA: Denizli'de korkutan deprem! İlçeden ilk görüntüler geldi
07.04.2026 - 13:34
Denizli'nin Güney ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Güney ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem oluştu. İşte bölgeden son dakika gelişmeleri...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 12.38'de merkez üssü Denizli'nin Güney ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerin 11,11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.