Sömestr öncesi karneler saat kaçta verilecek? 2026 e karne sorgulama nasıl yapılır?

Birinci dönem okullarda sona eriyor. 15 günlük sömestr tatili için ilk adım 15 Ocak Cuma günü atılıyor. Sömestr tatiline girmeye hazırlanan milyonlarca öğrenci ve veli karne heyecanı yaşamaya başladı.



Eğitim öğretim yılının ilk yarısını geride bırakacak olan öğrenciler için karne ile ilgili araştırmalar hız kazandı.



“Karne günü ne zaman?”, “1. dönem karneleri saat kaçta verilecek?” ve “E-Karne nasıl görüntülenir?” soruları gündemin üst sıralarında yer alıyor.



İşte 1. dönem karnelerin dağıtılacağı saat ve e-karne görüntüleme ekranına dair tüm merak edilen ayrıntılar…



KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?



Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Türkiye genelindeki tüm okullarda öğrenciler, ilk dönem karnelerini aynı gün saat 10.00 itibarıyla alacak.



Birinci dönemin tamamlanmasının ardından öğrenciler, 15 günlük sömestr tatiline 19 Ocak 2026 Pazartesi günü çıkacak. Yarıyıl tatili, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından ikinci dönem ders zili ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü çalacak.