Söke'de tehlike büyüyor! Çiftçi endişeli! Giderek artıyor

1

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’ın Söke ilçesinde, Akdeniz meyve sineği ve zeytin sineğine karşı yerleştirilen tuzaklarda sayım yapılırken, Güllübahçe Mahallesi'nde zararlı popülasyonunda artış gözlemlendi.Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, portakal, mandalina gibi meyve ağaçlarında Akdeniz meyve sineği için yerleştirilen izleme tuzaklarını ve zeytin sineğine karşı asılan zeytin sineği tuzaklarını yerinde kontrol etti.