Sokak ortasında kanlı infaz! Eniştesine pusu kurup kurşun yağdırdı

Dağlı, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Dağlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken kayınbirader A.G.'nin olay sonrası emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.