Sokak ortasında kanlı infaz! Eniştesine pusu kurup kurşun yağdırdı

16.02.2026 - 12:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Kahraman Dağlı evinden çıkıp otomobiline bindiği sırada kayınbiraderi A.G.’nin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Dağlı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dehşete düşüren olay sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi 42. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkan Kahraman Dağlı, park halindeki otomobiline bindiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kayınbiraderi A.G.'nin silahlı saldırısına uğradı.

A.G., yanında getirdiği tabancayla eniştesinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücuduna isabet eden çok sayıda mermiyle ağır yaralanan Dağlı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Dağlı, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Dağlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken kayınbirader A.G.'nin olay sonrası emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.