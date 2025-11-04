Sivas'ta tedirgin eden gelişme! Kedi AİDS'i ortaya çıktı: 'İnsandaki gibi kan yoluyla, cinsel yolla bulaşır'

4

Yıllar içerisinde hayvanlarda da insanlarda da bakteri ve virüslerle karşılaştıkça bir antikor yani bilgi bankamız oluşur. İnsandaki HIV virüsü, kedideki FIV virüsü. Bu bizim bağışıklık sistemimizdeki bilgi bankasını adeta resetler ve vücudumuz savunmasız hale gelir. Her HIV taşıyan insan AIDS olmadığı gibi her FIV taşıyan kedi de AIDS olmaz. Kedi AIDS’inin şartlarının ortaya çıkması için klinik bulguların da beraber gelmesi gerekir. Kedi AIDS’i aynı insandaki gibi kan yoluyla, cinsel yolla bulaşır. Kediler çiftleşirken genellikle birbirlerini ısırdıkları için bu bir tartışma konusudur. Isırıkla mı bulaşıyor acaba yoksa vücut sıvılarıyla mı diye. Ancak vücut sıvılarında da virüsün varlığı test edilmiştir. Dişi kediler erkek kedilere göre virüsü daha fazla bulaştırırlar. FIV virüsünün aynı insandaki HIV virüsü gibi bir tedavisi yoktur. Çünkü kedinin DNA’sına yerleşen bir virüstür. Uzun süre belirti göstermeyebilir ama çoğunlukla bulaşıcıdır” diye konuştu.