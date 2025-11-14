Sivas’ta keşfedilen yeni maden rezervleri heyecan yarattı! Şehir ekonomisine güç katacak

2

Sivaslıları heyecanlandıran rezerv müjdesinin ardından Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, önemli açıklamalarda bulundu. Sivas’ın maden şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Özdemir, "Sivas çok büyük bir coğrafya, Türkiye’nin maden rezervi ve çeşitliliği açısından en önemli şehir Sivas’tır. Bu yüzden nadir toprak elementleri son günlerde dünyanın gündeminde olan bir konudur. Nadir toprak elementlerinden, yarı iletken cihazların üretiminde kullanılan bir malzemedir. Günümüz teknolojisinin son günlerdeki gelişmesindeki bağlı olduğu tek şey yarı iletkendir. Yarı iletkenlerin üretiminde kullanılan nadir toprak elementlerinde Sivas’ta, bölgemizde, şehrimizde var olduğunu bilmek ve bu rezervlerin gündeme gelmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti" dedi.