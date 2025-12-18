Sivas'ta Hurdacılar Sitesi taşınıyor! Yeni yeri belli oldu: Başkan tarihi verdi

3





Başkan Uzun, sitenin daha uygun bir alana taşınması konusunu esnafla birlikte değerlendirdiklerini belirterek, sürecin karşılıklı anlayış ve ortak akıl çerçevesinde yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Taşınma sürecinde esnafın mağdur edilmemesinin öncelikleri olduğunu vurgulayan Uzun, Sivas Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ifade etti.



Sivas’ta esnafla iç içe, katılımcı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren belediye, Hurdacılar Sitesi konusunda da çözüm odaklı adımlar atmayı hedefliyor.