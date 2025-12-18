Sivas'ta Hurdacılar Sitesi taşınıyor! Yeni yeri belli oldu: Başkan tarihi verdi
Sivas'ta Hurdacılar Sitesi taşınıyor. Yeni yeri belli oldu. Başkan Dr. Adem Uzun, Kılavuz Mahallesi’nde esnafla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.
bizimsivas.com'un haberine göre Sivas Belediyesi, kent merkezinde kalan ve zamanla çeşitli sorunların yaşandığı Hurdacılar Sitesi için sahada istişarelerini sürdürüyor.
Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Kılavuz Mahallesi’nde bulunan Hurdacılar Sitesi’ni ziyaret ederek bölgede faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi.
Ziyaret kapsamında esnafla yakından sohbet eden Başkan Uzun, işletme sahiplerinin talep, öneri ve beklentilerini dinledi. Görüşmelerde, Hurdacılar Sitesi’nin şehrin merkezinde kalmasıyla birlikte ortaya çıkan sorunlar ele alındı.
Başkan Uzun, sitenin daha uygun bir alana taşınması konusunu esnafla birlikte değerlendirdiklerini belirterek, sürecin karşılıklı anlayış ve ortak akıl çerçevesinde yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Taşınma sürecinde esnafın mağdur edilmemesinin öncelikleri olduğunu vurgulayan Uzun, Sivas Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ifade etti.
Sivas’ta esnafla iç içe, katılımcı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren belediye, Hurdacılar Sitesi konusunda da çözüm odaklı adımlar atmayı hedefliyor.