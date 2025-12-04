Sivas'ta en çok yatırımı 2 ilçe aldı! Rekor bütçe onaylandı

2





Zirvenin Sahibi Kim Oldu? İki İlçe Rekor Kırdı!



Yatırım bütçesi taslağında en büyük dilim alan iki ilçe, Sivas'ın 2026 hizmet haritası şekilleniyor. Dinlemenin zirvesine, 125.500.000,00 TL gibi rekor bir ödemelekle Merkez ilçeye yerleşti. Ancak habere konu olan aslan payının sahibi, Merkez ilçeyi yakından takip eden bir diğer dev oldu.



Yıldızeli , 113.000.000,00 TL'lik yüksek bütçesiyle dikkatleri üzerine çekerek, dinlemenin en üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırdı. Bu iki ilçeye yayılan dev kaynak, şehir merkezi ve geniş coğrafyaya sahip Yıldızeli'nde altyapı altyapısı büyük bir ivme kazanacağının temel sinyalini veriyor.