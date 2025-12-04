Sivas'ta en çok yatırımı 2 ilçe aldı! Rekor bütçe onaylandı
Sivas'ta en çok yatırımı iki ilçe aldı. Rekor bütçe onaylandı. Sivas İl Genel Meclisi Planı ve Bütçe Komisyonu , 2026 yılı için devasa bir yatırım programı taslağının gözler önüne serdi.
Yüz evrensel liralık bu bütçe, il genelinde 17 ilçeye ait ödemeleri belirlerken, kırsal altyapı ve yerel hizmetlere hız katacak önemli gelişmelere işaret ediyor. Açıklanan rakamlar, bazı ilçelerin beklenen üzerinde ödeme almasıyla dikkat çekerken, harcamalarının görünümlerinin bölgedeki ilçeler arasında merak konusu olduğu ortaya çıktı.
Zirvenin Sahibi Kim Oldu? İki İlçe Rekor Kırdı!
Yatırım bütçesi taslağında en büyük dilim alan iki ilçe, Sivas'ın 2026 hizmet haritası şekilleniyor. Dinlemenin zirvesine, 125.500.000,00 TL gibi rekor bir ödemelekle Merkez ilçeye yerleşti. Ancak habere konu olan aslan payının sahibi, Merkez ilçeyi yakından takip eden bir diğer dev oldu.
Yıldızeli , 113.000.000,00 TL'lik yüksek bütçesiyle dikkatleri üzerine çekerek, dinlemenin en üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırdı. Bu iki ilçeye yayılan dev kaynak, şehir merkezi ve geniş coğrafyaya sahip Yıldızeli'nde altyapı altyapısı büyük bir ivme kazanacağının temel sinyalini veriyor.
Dinleme üst sıralarında yer alan diğer ilçelerde önemli kaynaklarla 2026 yılına hazırlanıyor. Özellikle yüzölçümü ve köy yoğunluğu yüksek olan ilçelerin ödenekleri, hizmet üretiminin gözlerine kadar seriyor:
Zara: 76.500.000,00 TL
Kangal: 76.000.000,00 TL
Şarkışla: 67.000.000,00 TL
Suşehri: 54.000.000,00 TL
Bu bütçeler, söz konusu ilçelerde yol, su, kanalizasyon gibi temel altyapı hizmetleri ile köy yolları ve diğer ilerleme desteklerinin hızlanacağını gösteriyor.Koyulhisar ve Divriği : Her biri 48.000.000,00 TL
Gürün : 47.000.000,00 TL
Hafik : 45.000.000,00 TL
İmranlı : 41.500.000,00 TL
Akıncılar: 16.000.000,00 TL
Gölova: 15.000.000,00 TL
Altınyayla: 13.000.000,00 TL
Doğanşar: 13.000.000,00 TL