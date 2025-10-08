Sivaslı öğretmen, Anadolu halılarını tuvale dönüştürdü: Geleneksel motifleri modernize etti

7

Genelde şehir dışına satışlarımız oluyor. Ben bunu biraz daha ileriye taşıyıp, kilimlerin ve yöresel ürünlerin üzerine yapmaya devam edeceğim. Kişiye özgü, örneğin sizin babaannenizden kalan bir eşya var ve bunun üzerine yapılmasını istiyorsanız, ona da yapıyorum. Eski bir ürününüzün üzerine istiyorsanız, ona da yapıyoruz. Manevi olarak değerli olan eşyalarımızı daha değerli hale getirip, evimizde yer edindirmek istedim. Bu ürünler bir ofiste, bir duvarda, her alanda kendi içine özgü, arka dokuyu da bozmadan kullanılabiliyor. İsterseniz bir tuval, tablo ya da halı olarak kullanabilirsiniz. Sanat toplum için mi, toplum sanat için mi bilmiyorum. Ama tek bildiğim bir şey var o da sanatın yerinde durmadığı ve sürekli gelişen bir aktivite olduğu. İnsanların da kendisini için bir şey yapması gerektiğini düşünüyorum ve bundan dolayı da her şey bizim için bir sanat eseridir" diye konuştu.