Sivaslı çiftçiler şaşkına döndü! Bir anda fışkırdı: Su mu, petrol mü?

3

Ne olduğunu tam olarak bizde çözemedik. Su mu petrol mü belli değil. Bunun ne kadar daha bu şekilde fışkıracağı da belli değil. Yetkililer gelip inceleyecek. Çıkan sıvının içeriğinin kesin olarak tespit edilebilmesi için analiz sonuçları bekleniyor.