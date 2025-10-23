GAZETE VATAN ANA SAYFA
Sivas'ın tam ortasına 10 km uzakta! Hayalet merkezi oldu: Kimse uğramıyor

23.10.2025 - 10:40

Sivas'ta yaz aylarında on binlerce kişiyi ağırlayan Paşabahçe Mesire Alanı, sonbaharda sessizliğe büründü.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta yer alan Paşabahçe Mesire Alanı, sonbaharın renklerine boyandı. Ramazan ve yaz aylarında yer bulunması oldukça güç olan mesire alanı, havaların soğumasıyla boş kaldı.

Piknik alanlarının yoğun kalabalıklarını ve çocukların cıvıltısını geride bırakan mesire alanında sonbahar renkleri hakim olmaya başladı.

Sarı, kahverengi, kırmızı ve yeşil renklerinin birçok tonuna sahip olan ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yağlı boya tablosunu andıran alan, dron ile havadan görüntülendi.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için Paşabahçe Mesire Alanı’na gittiğini ifade eden Ali Aydın, "Şu anda Sivas’ın yaz aylarında binlerce misafirini ağırladığı Paşabahçe Mesire Alanı’ndayız."

"Yazın burada yer bulmak gerçekten çok zor. Araç kuyrukları oluşuyordu. Hatta Ramazan ayında insanlar yer tutmak için sahurdan eşyalarını bırakıyor."

"Burası gerçekten çok güzel bir yer, Sivas için de önemli bir değer. Buraya geldiğimizde mangal yapıyor, çayımızı içiyoruz. Şu anda da sonbahar mevsimindeyiz. Burada doğa ile iç içeyiz. "

" Gerçekten çok güzel bir ortam var. Soğuklar başladığı için burası kalabalık olmuyor" dedi.

