Sivas'a 82 kilometrede yer alıyor: Dipsizgöl Şelalesi'ne akın ediyorlar

3





Kızı Züleyha Bozkurt ise "Burayı çok beğendim. Su da çok güzel. Ağrılara da iyi geldi. Herkese tavsiye ederim. İlk başta su soğuk olduğu için alışamadım ama serinlemeye başlayınca alıştım. Gezdik ve gördük, burası çok hoşuma gitti. Buraya bir daha gelmek isterim" diye konuştu.



Yaz dönemi ile birlikte Dipsizgöl Şelalesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandığı bildirildi. (DHA)