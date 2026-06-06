Sivas, Tokat, Çorum değil kabus İstanbul'un göbeğinde patladı: İlk kez böyle bir istila gördüm

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Esnaf Murat Baştuğ, ilk defa böyle bir kene istilası gördüğünü söyleyerek, "Aşağı yukarı bir haftadır burada kene istilasına uğradık. Kendi imkanlarımızla kene istilasını önlemeye çalışıyoruz ama bir türlü işin içinden çıkamadık. Aşağı yukarı bir haftadır 500'ün üzerinde kene öldürdük. Birçok kez yetkililere haber vermemize rağmen hala gelen giden olmadı. Yetkililerden bölgenin ilaçlanmasını bekliyoruz. Aşağı yukarı ben 10 yıldır burada yaşıyorum. İlk defa böyle bir kene istilası gördüm. Yani bu şekilde kene hiç yoktu, olmadı şimdiye kadar. Ama ilaçlama olmadığı için büyük bir ihtimalle bu üreme devam edecek. Gün geçtikçe daha da artıyor. Tedirginiz tabii. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor. Artık millet evinden dışarıya çıkamıyorlar. İlaçlanmasını istiyoruz. Bir an önce yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.