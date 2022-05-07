Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasaraySivas maçından sonra bir tek onu eleştirmişti! Yıldız futbolcu sabırları taşırdı 'Bu maaşı hak etmiyor'
HaberlerGalatasaray Haberleri Sivas maçından sonra bir tek onu eleştirmişti! Yıldız futbolcu sabırları taşırdı 'Bu maaşı hak etmiyor'
• 07 Mayıs 2022 - 11:34 • Son Güncelleme:

Sivas maçından sonra bir tek onu eleştirmişti! Yıldız futbolcu sabırları taşırdı 'Bu maaşı hak etmiyor'

Sivasspor maçında yediği gollerle büyük eleştiri alan ve Torrent tarafından hedef tahtasına konan Fernando Muslera'nın kazandığı maaşa göre gösterdiği performans Galatasaray camiasının sabrını taşırdı. İşte sarı kırmızılı cephede yaşanan son dakika gelişmeleri...

• 07 Mayıs 2022 - 11:34 • Son Güncelleme:
1Sivas maçından sonra bir tek onu eleştirmişti Yıldız futbolcu sabırları taşırdı Bu maaşı hak etmiyor
ABONE OL

Galatasaray'da 11. yılını dolduran ve adını kulübün efsaneleri arasına yazdıran Uruguaylı kaleci bu sezon gösterdiği performansla tartışılır hale geldi. Sivas deplasmanında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle ligde sadece 22 maçta forma giyen Muslera buna karşın kalesinde tam 28 gol gördü.

2Sivas maçından sonra bir tek onu eleştirmişti Yıldız futbolcu sabırları taşırdı Bu maaşı hak etmiyor

Maç başına 1.3 gol yiyen 35 yaşındaki eldivene gösterilen tepkilerin tek nedeni performansı da değil. Geçtiğimiz sezon 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Muslera 2.5 milyon Euro'luk maaşıyla açık ara Süper Lig'in en çok kazanan kalecisi. Ancak tecrübeli file bekçisi maaşı oranında fark yaratamıyor. Hatta Galatasaray'ın ezeli rakiplerindeki meslektaşlarından da oldukça geride kalmış durumda.

3Sivas maçından sonra bir tek onu eleştirmişti Yıldız futbolcu sabırları taşırdı Bu maaşı hak etmiyor

Performansıyla sezona damga vuran ve Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan Uğurcan Çakır'ın yıllık maaşı 9 milyon lira. Yani şu anki kurla yaklaşık 550 bin Euro. Fenerbahçe'nin yaşadığı müthiş çıkışta önemli rol oynayan Altay Bayındır 500 bin Euro kazanıyor. Beşiktaş kalesindeki performansıyla çok sayıda Avrupa kulübünün listesine giren Ersin Destanoğlu ise sadece 160 bin Euro maaş alıyor.

4Sivas maçından sonra bir tek onu eleştirmişti Yıldız futbolcu sabırları taşırdı Bu maaşı hak etmiyor

Taraftarlarının sevgilisi olan 3 kalecinin toplam maaşı sadece 1.2 milyon Euro ederken, tek başına 2.5 milyon Euro alan Fernardo Muslera'nin performansı Galatasaray'da çok büyük tartışma yaratıyor. Yeni sezonda görev yapacak olan yönetimin ilk iş olarak Uruguaylı kaleci ile masaya oturması ve en uygun şartlarda sözleşmeyi sonlandırmanın yollarını araması bekleniyor.

5BU MAAŞI HAK ETMİYOR SERZENİŞLERİ

'BU MAAŞI HAK ETMİYOR' SERZENİŞLERİ

Uğurcan (550 bin Euro) 33 maçta 28 gol yedi. Maç başına kalesinde 0,8 gol gördü.Altay (500 bin Euro) 20 maçta 19 gol yedi. Maç başına kalesinde 0,9 gol gördü.Ersin (160 bin Euro) 31 maçta 34 gol yedi. Maç başına kalesinde 1,1 gol gördü.

6Sivas maçından sonra bir tek onu eleştirmişti Yıldız futbolcu sabırları taşırdı Bu maaşı hak etmiyor

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında göreve gelen Teknik Direktör Domenec Torrent de beklentileri karşılayamadı. Sarı-Kırmızılı takımın başında istatistiksel anlamda en kötü rekorlara imza atan Torrent'in, menajerine talimat vererek kendisine kulüp bulmasını istediği iddia edildi.

7Sivas maçından sonra bir tek onu eleştirmişti Yıldız futbolcu sabırları taşırdı Bu maaşı hak etmiyor

Galatasaray sonrasında yine yardımcı hocalık yapmak istemeyen Torrent için şu ana kadar ilgili bir kulüp bulunmuyor. Ancak yaz aylarındaki transfer döneminde piyasa hareketlenecek. O dönemde herhangi bir kulüple anlaşması bekleniyor.

8Sivas maçından sonra bir tek onu eleştirmişti Yıldız futbolcu sabırları taşırdı Bu maaşı hak etmiyor

Sarı-Kırmızılı ekipten yardımcılarıyla birlikte yaklaşık 2.5 milyon euroluk tazminat hakkı bulunan Torrent'le yapılacak pazarlıklar sonrasında bu rakamı düşürmesi istenecek. Kulübe geldiği ilk dönemde, "Yardımcılarıma da söyledim.

9Sivas maçından sonra bir tek onu eleştirmişti Yıldız futbolcu sabırları taşırdı Bu maaşı hak etmiyor

Burada çok kafa dengi bir yönetim ve başkan var. Uzun yıllar burada kalırız." diyen tecrübeli hocanın Galatasaray macerası, beklediği kadar uzun sürmedi. Hatta 1 yıl bile devam etmedi. Galatasaray'da ise başkanlık seçimi sonrasında koltuğa oturacak isim, başka bir teknik adamla anlaşacak.

10
11Sivas maçından sonra bir tek onu eleştirmişti Yıldız futbolcu sabırları taşırdı Bu maaşı hak etmiyor

 

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

    İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

    Sıradaki Galeri
    Beşiktaş Ghezzal'ın F.Bahçe İrfan Can'ın alternatifi olarak düşünüyordu! F.Bahçe'den 3+1 yıllık imza

    Beşiktaş Ghezzal'ın F.Bahçe İrfan Can'ın alternatifi olarak düşünüyordu! F.Bahçe'den 3+1 yıllık imza

    Sivas maçından sonra bir tek onu eleştirmişti! Yıldız futbolcu sabırları taşırdı 'Bu maaşı hak etmiyor'

    Sivas maçından sonra bir tek onu eleştirmişti! Yıldız futbolcu sabırları taşırdı 'Bu maaşı hak etmiyor'

    Sergen Yalçın'ın transfer hayaliydi! Ali Koç yeni forvetini buldu Berisha eşyalarını topladı

    Sergen Yalçın'ın transfer hayaliydi! Ali Koç yeni forvetini buldu Berisha eşyalarını topladı

    Tarih bile verdi! Teklif beklediği takımı açıkladı Ali Koç büyük şok yaşadı

    Tarih bile verdi! Teklif beklediği takımı açıkladı Ali Koç büyük şok yaşadı