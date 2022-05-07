Sivas maçından sonra bir tek onu eleştirmişti! Yıldız futbolcu sabırları taşırdı 'Bu maaşı hak etmiyor'

Taraftarlarının sevgilisi olan 3 kalecinin toplam maaşı sadece 1.2 milyon Euro ederken, tek başına 2.5 milyon Euro alan Fernardo Muslera'nin performansı Galatasaray'da çok büyük tartışma yaratıyor. Yeni sezonda görev yapacak olan yönetimin ilk iş olarak Uruguaylı kaleci ile masaya oturması ve en uygun şartlarda sözleşmeyi sonlandırmanın yollarını araması bekleniyor.