Şişli'de kayınvalide vahşeti! Tartıştığı gelinini öldürdü: Ortaya çıkan gerçek şaşkına çevirdi
İstanbul Şişli'de dini nikahlı eşi 'hırsızlık' suçundan cezaevinde bulunan Burçin Şahin, birlikte yaşadığı kayınvalidesi Menekşe K. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay yerinde ruhsatsız silahla yakalanan Menekşe K.’nin, kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi. İşte kan donduran olayın detayları...
Dehşete düşüren olay, İstanbul Şişli'de saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydarcan K.‘nın ‘hırsızlık’ suçundan cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin’in ise kayınvalidesi Menekşe K. ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.
Evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Menekşe K., kendisine ait ruhsatsız silahla Burçin Şahin’e ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burçin Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3 adet boş kovan buldu.
Polis ekipleri, şüpheli Menekşe K.’yi olay yerinde ruhsatsız silahla yakaladı. Şişli Asayiş Büro Amirliği’ne teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Menekşe K.’nin suç kaydı olmadığı, ancak 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.