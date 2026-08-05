Şişli'de eski sevgili dehşeti: Silahla vurduğu genç kadın hayatını kaybetti! Acılı baba: 'İyilikle ekmeğimizi paylaştık, sonucu bu oldu'

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Seviyorum diyor. Tehditler şantajlar.Geçmişteki vukuatları da var. Biz buna hep iyilikle yön verdik. İyilikle ekmeğimizi paylaştık; ama sonucu maalesef bize bu şekilde mal oldu. 35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki kızımı aldı götürdü" dedi