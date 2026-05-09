Şırnak'ta lise öğrencisi yaptı, ABD hemen çağırdı: Hastanede yaptım
Şırnak lise 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Hüsam Oral dünya çapında büyük bir başarıya imza attı. ABD'deki Virginia Commonwealth University'den (VCU) birinci sırada davet aldı. Oral '14 Ocak'ta başvurdum. Ninem ameliyattayken hastanede başvurumu yaptım' ifadelerini kullanarak sürecin detaylarını açıkladı.
Kentte yaşayan Oral, resme olan ilgisini ve yeteneğini geliştirmek için 8. sınıfta düzenlenen yetenek sınavına katıldı. Yaptığı başvuru üzerine Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü kontenjanına yerleşen Oral, aldığı eğitimle azim gösterip, emek vererek resme olan yeteneğini günden güne geliştirdi.
Çizdiği resimlerle Virginia Commonwealth University'den (VCU) yüzde 25 burslu olarak davet alan Oral, aynı zamanda dünyanın önde gelen sanat ve tasarım üniversitelerinden Savannah College of Art and Design'dan (SCAD) da kabul aldı. Başarısıyla okulunun ve kentin gururu olan Oral, eğitimini sürdürmek için ABD'ye gitmeye hazırlanıyor.
Şırnak'tan ABD'ye uzanan başarı öyküsünü AA muhabirine anlatan Oral, Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'nde okumaya hak kazandığında hedefinin Dokuz Eylül Üniversitesi ya da Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitim görmek olduğunu belirterek, daha sonra yurt dışı fırsatlarıyla ilgili araştırmalar yaptığını söyledi.
Oral, bu konuda resim öğretmeni Bircan Batmaz'ın kendisine rehberlik ettiğini anlatarak, bu araştırmaları yaparken yapay zekadan da yararlandığını belirtti.
Öğretmeninin çalışmalarını gördüğünü ve kendisini hep desteklediğini ifade eden Oral, emek verdiğini gördüğü için başaracağına da inandığını söyledi.
Oral, şöyle konuştu: "Herkes Şırnak gibi bir yerden ABD'deki 'Virginia Commonwealth University'den kabul görmeyi imkansız görüyordu. Bunun imkansız olmadığını göstermek istedim. İnsanın kendi kaderini kendisinin oluşturduğunu düşünüyorum. Şırnak'tan çıkıp ABD serüvenine başlamak istedim. Son tarih gelmişti. Farklı tekniklerde çizimler yaptım. 14 Ocak'ta başvurdum. Ninem ameliyattayken hastanede başvurumu yaptım. Virginia Commonwealth University'den kabul alacağımı açıkçası beklemiyordum. Çünkü dünya çapında ilk 50'ye giren ve sanat alanında olağanüstü yetenekleri alan bir yer. Yeteneğime inanıyordum ama dünya çapında bir yeteneğe ulaşabileceğime inanmıyordum."