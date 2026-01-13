Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metre oldu: Bir tek onlar mesai yapıyor!
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde hava sıcaklığının eksi 20'leri gördüğü köylerde arıcılar, bal arılarına gözü gibi bakıyor.
Kar kalınlığının 2 metreye kadar çıktığı köylerde besiciler, kışlaklara bırakılan binlerce bal arısının telef olmaması için yoğun çaba harcıyor.
Hava sıcaklığının eksi 20'leri gördüğü köylerde arıcılar her kar yağışı sonrası arı kovanlarının önlerini temizliyor.
Yıllardır arıcılık yapan Yılmaz Gükçe, kış ayları boyunca karla mücadele ettiklerini ifade etti.
Gükçe, ''İlçemizde kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Her gün kar yağışı sonrası bal arılarının önünü temizliyoruz. Bal arıları dışarı çıkıyor ve geri dönemiyor, kar yağışından dolayı önlerini sürekli temizliyoruz. Telef olmamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Doğal organik bal ürettiğimiz için arılarımız bir yere götürmüyoruz, yaz kış buradalar. Aşırı soğuklara karşı önlem alıyoruz'' dedi.