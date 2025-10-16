Şırnak'ta kan donduran olay! Cani koca hamile eşini defalarca bıçaklayıp bebeğini öldürdü

1

Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen korkunç olay bir iş yerinde meydana geldi. Irak uyruklu J.M.B.B. ile eşi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Talihsiz kadın çıkan tartışma sonucu eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandı.