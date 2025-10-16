Şırnak'ta kan donduran olay! Cani koca hamile eşini defalarca bıçaklayıp bebeğini öldürdü
Şırnak'ın Silopi ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 26 yaşındaki hamile kadın eşi tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının karnındaki bebek ise hayatını kaybetti.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen korkunç olay bir iş yerinde meydana geldi. Irak uyruklu J.M.B.B. ile eşi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Talihsiz kadın çıkan tartışma sonucu eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hamile olduğu, karnındaki bebeğinin ise öldüğü belirlendi.
Hastanede tedavisi süren genç kadının hayati tehlikesi sürerken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.