Şırnak'ta ilçedeki tüm kadınlar birleşti: Her ev için 200 adet yapıyorlar

Cemile Cin isimli kadın günlerdir ekmek pişirdiklerini söyledi. Cin, "Her yıl bu aylarda ekmek pişirip stok yapıyoruz. Bütün kadınlar toplanıp her biri bir iş yapıyor. İki günde bir bir ev için ekmek pişiriyoruz bu gün, 100'den fazla ekmek pişireceğiz. Evlerin nüfusuna göre ekmek pişiriyoruz. Kış ayları çok soğuk olduğu için evde oturuyoruz. Şimdi hava güzel hem sohbet ediyoruz hem de çalışıyoruz. Yıllardan beri gelen bir gelenek. Hepimiz yardımlaşarak işlerimizi yapmaya çalışıyoruz" dedi.