Şırnak'ta göçerler yüzyıllık gelenek için bir araya geldi: 400 hayvan el birliğiyle kırkıldı! Sadece iş değil, gönül birliği oldu
Şırnak’ın Silopi ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte hayvancılıkla uğraşan göçerler arasında geleneksel "Cevezi" heyecanı yaşandı. Uçağaç köyü Bestabelek mezrasında bir araya gelen onlarca vatandaş, yüzlerce koyunu imece usulü kırkarak hem süt verimini artırdı hem de birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Isınan havalarla birlikte hayvanlarının rahat etmesi ve süt veriminin artması için koyun kırkmaya başlayan göçerler, meşakkatli işlerini kolaylaştırmak için çalışmaları el birliği yapıyor. Gün doğumunda bir araya gelerek akşam saatlerine kadar koyunların kırkan göçerler, imece geleneğiyle dayanışma ve yardımlaşma ruhunu da yansıtıyor.
Göçerler, yaylada tüm aile bireylerinin katılımıyla yaptıkları kırkım işleminden elde ettikleri yünleri fabrikalara satarak ek gelir sağlıyor.
Cudi Dağı eteklerinde huzurun hakim olduğu Silopi ilçesi Uçağaç köyü Bestabelek mezrasında, halk arasında "Cevezi" olarak bilinen geleneksel imece usulü koyun kırkma etkinliği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Bölgenin kanaat önderlerinden Hacı Abdullah Kasımoğlu'nun köyünde düzenlenen etkinlik, hem üretime katkı sundu hem de birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.
Sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlikte, süt koyunu olarak beslenen yaklaşık 400 küçükbaş hayvan, çevre köylerden gelen vatandaşların da desteğiyle kısa sürede kırkıldı.
Katılımcıların bir kısmı koyunları kırparken, diğerleri ise demli çay eşliğinde sohbet ederek imece ruhuna katkı sundu. Dönüşümlü şekilde sürdürülen çalışmalar sayesinde öğle saatlerine kadar tüm koyunların kırpma işlemi tamamlandı.
Şimalbey mezrasından etkinliğe katılan Mehmet Dökmen, Cevezi geleneğinin önemine dikkat çekerek, "Bu etkinlik dedelerimizden bize kalan çok kıymetli bir yardımlaşma geleneğidir. Her yıl normalde Nisan ayı başında yapılır ancak bu yılki yoğun yağışlar nedeniyle mayıs ayına kaldı. Hep birlikte toplanıp koyunları kırpıyoruz. Bu bir nevi festival havasında geçiyor. Eğer bu dayanışma olmasa bu kadar hayvanın kırkılması günler sürerdi. Ama birlikte hem işimizi görüyoruz hem de sohbet edip kaynaşıyoruz. İş bitince de yemekler yenir, çaylar içilir" dedi.
Etkinliğe ev sahipliği yapan bölgenin kanaat önderlerinden Hacı Abdullah Kasımoğlu ise katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, "Bu güzel geleneği yaşatan, imece ruhunu diri tutan tüm dostlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde yapılan bu çalışmalar hem işlerimizi kolaylaştırıyor hem de kardeşliğimizi güçlendiriyor. İnşallah bu gelenek nesilden nesile aktarılmaya devam eder" diye konuştu.
Yüzyıllardır sürdürülen Cevezi geleneği, bölgede sadece bir üretim faaliyeti olmanın ötesinde sosyal dayanışmanın, kültürel mirasın ve toplumsal birlikteliğin en güzel örneklerinden biri olmaya devam ediyor.