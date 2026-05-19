Şırnak'ta gelincikler açtı Akdizgin köyünde görsel şölen oluştu
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Akdizgin köyü, baharın gelişiyle birlikte açan gelinciklerin sunduğu görsel şölenle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Cizre ile Güçlükonak ilçeleri arasında yol kenarında bulunması ve ulaşımının kolay olması nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların uğrak noktası haline gelen bölge, en güzel kareyi yakalamak isteyen fotoğraf sanatçılarının ve ziyaretçilerin akınına uğruyor.
Doğaseverler, kırmızıya bürünen ovada yürüyüş yapıp manzaranın tadını çıkarırken, hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmiyor.
Nihat Özkaya, ilk defa bir gelincik tarlasına geldiklerini belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte bol bol fotoğraflar ve videolar çektik. Gerçekten görülmesi, gezilmesi gereken harika bir yer.
Burası Güçlükonak'a bağlı Akdizgin köyü yakınlarında bulunuyor ve bölge halkı tarafından gelincik tarlası olarak adlandırılıyor. Çevrede bizim gibi birçok doğaseverin gelip fotoğraflar çektiğini görüyorsunuz. Doğanın bu muazzam güzelliğini anlatmaya gerek yok, yaşamak gerekiyor" dedi.
"Sosyal medyada paylaşarak bu güzelliği herkese duyuracağız"
Doğanın sunduğu bu eşsiz manzarayı keşfetmek için Cizre'den geldiklerini söyleyen Kerim Özek, "Cizre'de yaşıyorum, buranın doğal güzelliklerini yerinde görmek için arkadaşımla beraber geldik ve bu huzurlu ortamın tadını çıkarıyoruz.
Bizim için de bir ilk oldu, harika manzaralar var. Çektiğimiz fotoğrafları sosyal medya hesaplarımızda paylaşarak buranın güzelliklerini herkese duyuracağız. Bölgemizin saklı kalmış tüm güzelliklerini hep beraber keşfetmeli ve tanıtan gönüllüler olmalıyız" diye konuştu.