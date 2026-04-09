Şırnak'ta Cudi Dağı'na inşa ediliyor! İlk kazma vuruldu
Şırnak'ta kentin manevi kimliğine değer katacak önemli bir proje hayata geçiriliyor. Şırnak İl Özel İdaresi tarafından Cudi Dağında inşa edilecek Sefine Hz. Nuh Camisinin yapım çalışmalarına başlandığı duyuruldu.
Toplam bin 715 metrekarelik alan üzerine kurulacak proje kapsamında, 210 metrekarelik cami alanının yanı sıra 55 metrekare abdesthane, 12 metrekare şadırvan, 790 metrekare yeşil alan ve 310 metrekare otopark yer alacak.
Proje, sadece bir ibadet alanı olmanın ötesinde, sosyal donatılarıyla da dikkat çekiyor. Doğayla uyumlu mimarisi ve fonksiyonel yapısıyla öne çıkan caminin tamamlanmasının ardından bölgenin önemli bir ibadet ve buluşma noktası haline gelmesi hedefleniyor. Cudi Dağının tarihi ve manevi atmosferine uygun şekilde tasarlanan yapı, ziyaretçilere huzurlu bir ortam sunacak.
Yetkililer, hayata geçirilen projenin hem bölgenin manevi değerlerini yaşatacağını hem de sosyal ve kültürel anlamda önemli katkılar sağlayacağını belirterek, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğünü ifade etti.