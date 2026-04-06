Şırnak'ta 'Berivan Bebekler' ailelere umut oldu! Kadınlar bu işten para kazanıyor

06.04.2026 - 10:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ŞIRNAK (İHA) -

Şırnak'ın İdil ilçesinde kadınlar el emeği göz nuru yaptıkları Berivan bebekleri ülkenin dört bir noktasına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

İdil ilçesinde kadınlar, hikayesi bin 800 yıla dayanan Berivan bebek yapımı için gecelerini gündüzlerine katıyor. Keçi ve koyun yününden yapılan yöresel elbiseli bebeklere vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Onlarca kadın yaptıkları el emeği göz nuru bebekleri yapıp satışını gerçekleştiriyor. Tanesi 2 bin 500 liradan satılan Berivan bebekler Türkiye'nin dört bir noktasına gönderiliyor.

Çalışmalar hakkında konuşan Rabia Yılmaz, ''Bunun hikayesi İdil'de geçiyor. Cemil İpekçi gelip tanıtımını yaptı, ancak fazla etkili olmadı. Ama şimdi Halk Eğitim ve Aile Destek Merkezi yeniden gün yüzüne çıkardı. Hikayesi çok acıklı her yerde bir bebek temsili var bizimki ise hikayesi acıklı. Bu yöreye ait elbiseler ve pamukla bu bebekleri yapıyoruz'' dedi.

İdil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Salih Baran ise ''80 kursumuz var. İki Aile Destek Merkezi 1 ÇATOM ve köy yaşam merkezlerimiz var.

6 bin kursiyerimiz oluyor. Yaptıkları çalışmalar sayesinde hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar hem de unutulmaya yüz tutmuş yeni ürünleri yapıyorlar. Binlerce kadın boş vakitlerini burada değerlendiriyor, iş kurup çalışıyorlar'' diye konuştu.