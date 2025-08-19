Şırnak'ta asırlık dokuma geleneği, kadınların eline emanet: Jirki Kilimine büyük tanıtım hamlesi!

7

Projenin kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını da desteklediğini vurgulayan Acar, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan da destek almaktayız. Kadınlarımız için hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlü bir adım atıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Şırnak'ta Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı bünyesindeki atölyede usta öğretici olarak çalışan 68 yaşındaki Kudret Tokgözoğlu, mesleğini yaklaşık 55 yıldır aynı aşkla sürdürüyor. 10 yaşından bu yana mesleğini hala devam ettiren Tokgözoğlu, hem kilim dokuyor hem de "Jirki kilimi"nin nesilden nesle aktarılmasını sağlıyor. Bugüne kadar 500'e aşkın öğrenci yetiştiren Tokgözoğlu, emeğiyle 2 oğluna bakıyor.



Tokgözoğlu, halk eğitim bünyesinde 25 yıl çalışarak emekliye ayrılmasına rağmen çok sevdiği işini çocukları için sürdürdüğünü söyledi. Küçüklüğünde köylerinde kızların okutulmadığını, çok istemesine rağmen okuyamadığını dile getiren Tokgözoğlu, bir şeyler yapması gerektiğini düşünerek, 25 yıldır yaşamı kilim tezgahında geçti.