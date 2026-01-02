GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemŞırnaklı aile evlerinin salonlarından gelen sesi duyunca deprem sandılar! Gördükleri manzara karşısında şok oldular
HaberlerGündem Haberleri Şırnaklı aile evlerinin salonlarından gelen sesi duyunca deprem sandılar! Gördükleri manzara karşısında şok oldular

Şırnaklı aile evlerinin salonlarından gelen sesi duyunca deprem sandılar! Gördükleri manzara karşısında şok oldular

02.01.2026 - 16:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışı, bir ailenin kabusu oldu! Güngör Mahallesi'nde yaşayan 5 kişilik Donat ailesi, sabah saat 05.00 sıralarında evin tavanının çökmesiyle büyük bir dehşet yaşadı. Sarsıntıyı deprem sanarak uyanan aile üyeleri, toz bulutu ve molozların arasından son anda sağ kurtulmayı başardı. Evleri kullanılamaz hale gelen ve komşularına sığınan ailenin yardım çığlığına Yüksekova Kaymakamlığı yanıt verdi. İşte yoğun karın yıktığı yuvadan yansıyan o korku dolu anlar ve ailenin son durumu...

1Şırnaklı aile evlerinin salonlarından gelen sesi duyunca deprem sandılar! Gördükleri manzara karşısında şok oldular

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir evin tavanının çökmesi sonucu 5 kişilik aile büyük tehlike atlattı.

2Şırnaklı aile evlerinin salonlarından gelen sesi duyunca deprem sandılar! Gördükleri manzara karşısında şok oldular

Güngör Mahallesi'nde yaşayan İrfan (44) ve Vesile Donat (43) çifti ile 3 çocukları, sabah saat 05.00 sıralarında büyük bir gürültü ve sarsıntıyla uyandı.

3Şırnaklı aile evlerinin salonlarından gelen sesi duyunca deprem sandılar! Gördükleri manzara karşısında şok oldular

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ağırlığına dayanamayan evin bir odasının tavanı, ailenin uyuduğu sırada büyük bir gürültüyle çöktü.

4Şırnaklı aile evlerinin salonlarından gelen sesi duyunca deprem sandılar! Gördükleri manzara karşısında şok oldular

Uykularından deprem olduğu korkusuyla uyanan aile üyeleri, toz bulutu ve molozlar arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Dışarıda dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışıyla karşılaşan aile, panik içerisinde komşularına sığındı. Yaşadıkları şoku uzun süre atlatamayan Donat ailesi, evlerinin kullanılamaz hale gelmesiyle büyük üzüntü yaşadı.

5Şırnaklı aile evlerinin salonlarından gelen sesi duyunca deprem sandılar! Gördükleri manzara karşısında şok oldular

"Deprem sandık" diyen İrfan Donat, "Sabah sat 05.00 sıralarındaydı. Deprem gibi ses geldi. Koştum odaya, tavanı kardan dolayı çökmüş durumdaydı. Hemen çocuklarımı uyandırdım dışarıya çıktık. Allah korusun bir o odada olsaydık canımızdan olurduk. Biz çok mağduruz, komşularımıza sığındık" dedi.

6Şırnaklı aile evlerinin salonlarından gelen sesi duyunca deprem sandılar! Gördükleri manzara karşısında şok oldular

İrfan Donat’ın eşi Vesile Donat ise çok korktuklarını belirterek, "Öyle bir ses geldi sanki ev başımıza yıkıldı zannettik. Kardan dolayı tavan çöktü, biz de korkudan evden kaçtık. Dışarda kaldık ve mağduruz. Tüm hayırseverlerden yardım eli bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

7Şırnaklı aile evlerinin salonlarından gelen sesi duyunca deprem sandılar! Gördükleri manzara karşısında şok oldular

Olayın ardından Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emir Özdil, mağdur olan aileyi ziyaret etti. Çökme meydana gelen evde incelemelerde bulunan Kaymakam Akın, ailenin yaşadığı korkuyu paylaşarak devletin yanlarında olduğunu belirtti.

8Şırnaklı aile evlerinin salonlarından gelen sesi duyunca deprem sandılar! Gördükleri manzara karşısında şok oldular

 Kaymakam Akın, "Ailemizin yaşadığı bu talihsiz olayda can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir. Mağduriyetin giderilmesi ve ailenin sıcak bir yuvaya kavuşması için gerekli çalışmalar yapılacak" dedi.