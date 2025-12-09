GAZETE VATAN ANA SAYFA
Şırnak'ın dağlarında görüldü: Peri Bacalarını andırıyor! İlk kez görüntünlendi
Gündem Haberleri

Şırnak'ın dağlarında görüldü: Peri Bacalarını andırıyor! İlk kez görüntünlendi

09.12.2025 - 10:40

Şırnak'ta terörsüz Türkiye süreci ile birlikte girilemeyen bölgeler ilk defa görüntülenmeye başlandı. 'Kör Kandil' denilen bölgede peri bacalarını andıran alan keşfedildi. Alan dron ile görüntülendi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayrım köyünde bulunan 'peri bacaları' görünümlü dağlar, ilk defa kameralara yansıdı.

Bir zamanlar teröristlerin yuvası olan bölge, huzur ve güvenin sağlanmasıyla beraber terörsüz Türkiye hamlesiyle teröristlerden temizlendi.

Doğa tutkunlarının uğrak yerleri olmaya başlayan bölgelerde peri bacalarını andıran alanlar keşfedildi. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Ayrım köyündeki Bestler Dereler ve Kör Kandil bölgesindeki dağların yamacındaki doğal oluşumlu peri bacaları tarzı oluşumlar görenleri hayrete düşürdü.

Dron ile çekilen bölgede peri bacalarını andıran dağlık alan, kanyonlar, ormanlık alan ve tarihi yapılar görünüyor.

Basın mensupları, "İlçemize bağlı Ayrım köyünde haber çalışması için gitmiştik. Burada doğal oluşumlu peri bacalarını gördüm, dev kanyon ve ormanlık alanların birleştiği muhteşem bir yerdi. Buralar turizme açılırsa bölge için çok güzel olur" dedi.

