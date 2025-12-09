Şırnak'ın dağlarında görüldü: Peri Bacalarını andırıyor! İlk kez görüntünlendi

5

Basın mensupları, "İlçemize bağlı Ayrım köyünde haber çalışması için gitmiştik. Burada doğal oluşumlu peri bacalarını gördüm, dev kanyon ve ormanlık alanların birleştiği muhteşem bir yerdi. Buralar turizme açılırsa bölge için çok güzel olur" dedi.