Şırnak TEKNOFEST Drone Şampiyonasına hazır

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Din, "Gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturacak TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek yarışmacılar ve teknoloji tutkunlarını Şırnak'ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Yarışmaya katılacak tüm sporcularımıza başarılar diliyor, teknoloji heyecanını paylaşmak isteyen herkesi 8-9 Ağustos'ta Şırnak Şehir Stadyumu'na davet ediyoruz." dedi.Dron teknolojilerinin en üst düzeyde sergileneceği şampiyonada, yüksek hız ve hassasiyet gerektiren yarışların yanı sıra teknoloji odaklı etkinlikler de gerçekleştirilecek. Organizasyonun, gençlerin havacılık ve teknoloji alanlarına ilgisini artırmasının yanı sıra Şırnak'ın ulusal ölçekte tanıtımına da önemli katkı sunması bekleniyor.TEKNOFEST Drone Şampiyonası ile birlikte Şırnak, iki gün boyunca teknoloji, inovasyon ve milli teknoloji hamlesinin buluşma noktalarından biri olacak. Binlerce ziyaretçinin katılımının beklendiği organizasyonda, teknoloji tutkunları heyecan dolu yarışlara tanıklık edecek.