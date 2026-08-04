Şırnak TEKNOFEST Drone Şampiyonasına hazır
Şırnak'ta, 8-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Drone Şampiyonası için Şehir Stadyumu'nda hazırlıklar son aşamaya gelirken, kent protokolü alanda incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde değerlendirdi.
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Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek Drone Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Şırnak'ta organizasyon hazırlıkları yoğun şekilde sürüyor. Şampiyona öncesi Şırnak Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Çetin ile Spor Hizmetleri Müdürü Nihat Avcı, yarışların yapılacağı Şehir Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.Protokol üyeleri, pist kurulumu, teknik altyapı, güvenlik, seyirci alanları ve organizasyon hazırlıklarıyla ilgili yetkililerden bilgi alarak son durumu değerlendirdi.İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Şırnak'ın böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasının kent adına büyük bir kazanım olduğunu belirtti.
Din, "Gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturacak TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek yarışmacılar ve teknoloji tutkunlarını Şırnak'ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Yarışmaya katılacak tüm sporcularımıza başarılar diliyor, teknoloji heyecanını paylaşmak isteyen herkesi 8-9 Ağustos'ta Şırnak Şehir Stadyumu'na davet ediyoruz." dedi.Dron teknolojilerinin en üst düzeyde sergileneceği şampiyonada, yüksek hız ve hassasiyet gerektiren yarışların yanı sıra teknoloji odaklı etkinlikler de gerçekleştirilecek. Organizasyonun, gençlerin havacılık ve teknoloji alanlarına ilgisini artırmasının yanı sıra Şırnak'ın ulusal ölçekte tanıtımına da önemli katkı sunması bekleniyor.TEKNOFEST Drone Şampiyonası ile birlikte Şırnak, iki gün boyunca teknoloji, inovasyon ve milli teknoloji hamlesinin buluşma noktalarından biri olacak. Binlerce ziyaretçinin katılımının beklendiği organizasyonda, teknoloji tutkunları heyecan dolu yarışlara tanıklık edecek.