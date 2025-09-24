Sinop'ta üretilip yurt dışına satılıyor! Avrupa ülkeleri kapış kapış alıyor

3

Sektör temsilcileri, Sinop’un su ürünleri alanındaki bu başarısının bölge ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtirken, istihdamda da önemli bir rol oynadığını vurguladı. Türk somonuna olan küresel talebin artmasıyla birlikte Sinop’un su ürünleri sektöründeki konumunun güçleneceği ifade edildi.Sinop ise sahip olduğu üretim kapasitesiyle, su ürünleri sektörünün lokomotif şehri olmaya devam edecek.