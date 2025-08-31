Sinop'ta köylüler için hizmete alındı: İki köy okulu dönüştürüldü

4

Vali Mustafa Özarslan ise restorasyon sürecinin köylüler, hükümlüler ve kamu kurumlarının ortak çalışmasıyla sadece 30 günde tamamlandığını belirtti. Özarslan, "Yıkıp yapmak daha kolay olurdu ama bu binaların hatırası vardı. Köylülerimiz de yaşatılmasını istedi. Büyük fedakârlıklarla 500 bin liraya tamamlanan bu merkezler, aslında milyonluk bir yatırım değerinde" dedi.