Sinop'ta köylüler için hizmete alındı: İki köy okulu dönüştürüldü

31.08.2025 - 08:22

Sinop’un Akçaçam ve Uzungürgen köylerinde, atıl durumdaki eski okul binaları onarılarak Köy Yaşam Merkezi’ne dönüştürüldü. Düzenlenen törenle hizmete açılan merkezler, köylülerin kullanımına sunuldu.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Özel İdaresi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, yıllardır kullanılmayan binalar düşük maliyetle yenilenip yeniden işlev kazandırılıyor.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, projeyi "örnek bir sosyal sorumluluk çalışması" olarak nitelendirdi.

Maviş, terk edilmiş binaların hem köylülerin ihtiyacına hem de hükümlülerin topluma kazandırılmasına vesile olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Mustafa Özarslan ise restorasyon sürecinin köylüler, hükümlüler ve kamu kurumlarının ortak çalışmasıyla sadece 30 günde tamamlandığını belirtti. Özarslan, "Yıkıp yapmak daha kolay olurdu ama bu binaların hatırası vardı. Köylülerimiz de yaşatılmasını istedi. Büyük fedakârlıklarla 500 bin liraya tamamlanan bu merkezler, aslında milyonluk bir yatırım değerinde" dedi.

Tören, muhtarların plaket takdimi ve kurdele kesiminin ardından merkezlerin gezilmesiyle sona erdi.

Açılışa ayrıca, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Hakan Başaklıgil, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhittin Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK başkanları ve köylüler katıldı.