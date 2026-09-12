Sinop'ta 400 milyon TL'lik değişim başlıyor: Temelleri atıldı

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AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise kanalizasyon projesinin kent açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Maviş, Sinoplular açısından asıl önemli olanın kentin altyapı sorunlarının çözümüne yönelik güçlü bir iradenin ortaya konulması olduğunu ifade etti. Sinop'un doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkat çeken Maviş, kentin sahip olduğu potansiyelin güçlü altyapı yatırımlarıyla daha ileri taşınabileceğini söyledi. Altyapı çalışmalarının uzun soluklu ve zahmetli yatırımlar olduğunu dile getiren Maviş, bu tür projelerin seçim dönemlerine yakın gerçekleştirilmesinin siyasi açıdan da risk taşıdığını belirtti. Maviş, Sinop'un söz konusu altyapı yatırımında gecikme yaşandığını ifade ederek, "Mutlaka olması gerekiyordu" diye konuştu.