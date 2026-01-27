SİNOP TOKİ kura çekim sonuçları: 500 bin konut Sinop çekilişi belli oldu mu? Sinop asil ve yedek listeler
SİNOP TOKİ kura çekimi için geri sayım başladı. 500 bin konut kampanyasında merak edilen illerin başında gelen Sinop'ta 947 konut sahibini buluyor. TOKİ resmi sitesinde SİNOP asil ve yedek listeler yer alacak. Peki Sinop kura sonuçları yayınlandı mı?
500 bin konut kampanyasında SİNOP TOKİ kura sonuçları 28 Ocak 2026 Çarşamba günü belli olacak. Sinop ve ilçelerinde 947 konut sahibini bu kura sonuçlarına göre bulacak. Çekilişle birlikte TOKİ SİNOP asil ve yedek isim listeleri de açıklanacak.
947 konutun inşa edileceği Sinop merkez ve ilçelerde başvuru yapan vatandaşlar kura takvimine odaklandı. TOKİ Sinop kura çekilişi ne zaman? 500 bin TOKİ Sinop 947 konut kura çekim tarihi açıklandı mı?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sinop'ta 947 konut inşa edilecek. Kahramanmaraş için kura çekiliş tarihine ilişkin resmi açıklama yapıdı. Buna göre Sinop TOKİ kurası 28 Ocak'ta Sinop Kültür Merkezi'nde saat 11:00'da gerçekleştirilecek.
Sinop TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?Sinop Kültür Merkezi’ndeki kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.