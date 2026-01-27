SİNOP TOKİ kura çekim sonuçları: 500 bin konut Sinop çekilişi belli oldu mu? Sinop asil ve yedek listeler

1

500 bin konut kampanyasında SİNOP TOKİ kura sonuçları 28 Ocak 2026 Çarşamba günü belli olacak. Sinop ve ilçelerinde 947 konut sahibini bu kura sonuçlarına göre bulacak. Çekilişle birlikte TOKİ SİNOP asil ve yedek isim listeleri de açıklanacak.