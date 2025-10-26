Sinemanın kalbi Altın Portakal’da atıyor! Ödüller sahiplerini buluyor

4

SERAP AKSOY'A ONUR ÖDÜLÜSerap Aksoy'a ödülünü Cem Yiğit Üzümoğlu verdi. Aksoy, onur ödülü almanın kendisi için büyülenme gibi olduğunu belirtti.DİZDAR'DAN ANTALYA SEYİRCİSİNE ÖVGÜSinema oyuncusu Mehmet Kurtuluş tarafından başarı ödülü takdim edilen Merve Dizdar, "İnsan kendini izleyince garip hissediyor. Yani bir karakterde değilseniz kendinizi izlemek biraz zor. Çok güzel bir gün, çok güzel bir gece. Ben 2022'de 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldım. O zaman da beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri Antalya'nın seyircisiydi. Çok teşekkür ediyorum. Festivalleri güzelleştiren birlikte olmak. Buranın seyircisi bunu çok hak ediyor. O yüzden öncelikle seyirciler, şahanesiniz. Seyircilerin burada olduğunu bilmek çok kıymetli, çok özel bir şey. Çünkü bizi biz yapan onlar" dedi.YÖNETMEN CANAN BAYDAR'A BAŞARI ÖDÜLÜ'Genç Sinemacı Başarı Ödülü ise jüri başkanı Ömer Vargı tarafından Cansu Baydar'a verildi. Baydar, "Tekrar bu sahnede olmak çok heyecan verici. Çok teşekkür ediyorum ödül için. İşini obsesyon derecesinde tutkuyla yapan ekibimizin emeği sonucu buradayım. Çok mutluyum. Hepsine sevgilerimi iletiyorum" diye konuştu.SELAHATTİN PAŞALI GECEYE KATILAMADIÜçüncü başarı ödülü ise geceye katılamayan Selahattin Paşalı'ya verildi. Geceye katılamayan ve görüntülü mesaj gönderen Paşalı, "Bu yıl ustalarımızın yanında Merve ile benim mesleki yolculuğumuzu takdir eden, bu ödüle layık gören, bizi onurlandıran ve geleceğe yönelik sorumluluk veren Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne ben tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Bildiğim tek şey başarı ödülünün bireysel bir ödül olmadığı, dolayısıyla mesleki yolculuğumda üzerimde emeği olan, bana yardım eden, beraber çalıştığım herkesin bu ödül. Ben onlara armağan etmek istiyorum. Son olarak da bu ödülü Merve'yle beraber paylaştığım için çok mutluyum. Bu benim için çok anlamlı. Çünkü bizim 2017 yılında tiyatroda onunla yollarımız kesişti. Oyunu harikalar yaratıyordu. Ben de oyunun asistanıyım. 8 yıl sonra ülkemizin en köklü film festivalinde başarı ödülünü onunla beraber paylaştığım için çok mutlu ve gururluyum" dedi.