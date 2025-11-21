Sındırgı'daki depremler vatandaşı karavanlara hapsetti! Hem işyeri hem de yaşam alanı oldu

4

'HEM YAŞIYOR HEM ÇALIŞIYORUM'



Bu süreçte karavanda yaşama fikrini hayata geçirdiğini belirten Öztürk, “Çalışmamız gerekiyordu. Karavanı denedik ve uygun olduğunu gördük. Hem yaşıyor hem çalışıyorum. Küçük ama güvenli. Binalar yoruldu, emin olamıyoruz. Karavanda daha rahatız. Dar bir alan ama huzurlu. Gerektiğinde doğaya da çıkıyorum. Güven hissi önemli. Binalarda bu hissi kaybettik. Yaklaşık 200 esnaf mağdur durumda. Dükkanı yıkılan da var, sağlam olmasına rağmen çalışamayan da. Karavan fikri çoğu kişiye örnek oldu, çözüm olabilir” ifadelerini kullandı.